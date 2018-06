SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si sta svolgendo il secondo atto del Padel “Riviera delle Palme” con tanti Vip del mondo del calcio ma non solo, al Circolo Tennis Maggioni di San Benedetto dal primo pomeriggio del 18 giugno.

Una ‘sana’ competizione sta coinvolgendo molti ex calciatori come Luigi Di Biagio, Angelo Di Livio, Stefano Desideri, Vincent Candela, Giampiero Maini e tanti altri.

Soddisfatti, oltre ai giocatori, anche gli organizzatori: per l’Assoalbergatori e Maggioni, Riviera Oggi ha ascoltato Giulio Brandimarti e Afro Zoboletti: “Siamo contenti della partecipazione e della disponibilità che abbiamo ricevuto per questa edizione. E’ importante per lo sport e per il turismo di San Benedetto. Atleti ma anche turisti sono piacevolmente colpiti dalla posizione delle strutture sportive, a poca distanza dal centro e dalle spiagge. Poche località hanno un tesoro come questo ed è importante sfruttarlo – i due proseguono – dal punto di vista promozionale è una vetrina tutto ciò. Siamo contenti di aver fatto disputare il torneo ad inizio estate così magari in molti conosceranno meglio la città e potranno visitarla. Il nostro auspicio, con la preziosa collaborazione del Comune sambenedettese, è che la manifestazione diventi un Gala da ampliare e migliorare per richiamare ancora più persone in città. Siamo fiduciosi. Più eventi sportivi si terranno qui, più benefici l’intera comunità avrà”.

Brandimarti e Zoboletti ringraziano ancora una volta tutti i partecipanti, in primis l’artefice Luigi Di Biagio: “E’ bello vederli così rilassati e a proprio agio. A loro piace stare a San Benedetto e c’è un clima familiare e molto cordiale. Gli ospiti sono disponibili per qualche chiacchiera, foto e autografo. Sono tutti grandi uomini oltr che importanti sportivi”.

