SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Associazione “Noi Samb” comunica che, in occasione della gara Cosenza-Sambenedettese che si disputerò allo stadio “San Vito” mercoledì 30 maggio, valevole per i Play Offi di Lega Pro, verrà messo a disposizione un pullman per seguire in trasferta la squadra. Per informazioni e prenotazioni il numero da chiamare è 3737291035 (Michele).

