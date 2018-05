SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si affrontano, il 22 maggio, per la seconda partita della giornata inaugurale del Trofeo Riviera Oggi i quartieri San Filippo Neri e Salaria, inseriti nel girone A insieme a Marina Centro e Sentina. Per San Filippo Neri, che schiera una formazione di giovanissimi con ben dieci ragazzi classe 2001 assieme a un classe 2000 e un ragazzo nato nel 1993, è uno dei due quartieri “debuttanti” fra i 12 che partecipano al Trofeo Riviera Oggi in questa edizione. L’altro è il quartiere Ponterotto.

San Filippo Neri: Alessandro Amici, Stefano Ciarrocchi, Giampiero Ciarrocchi, Ivan De Signoribus, Noah Capriotti, Matteo D’Angelo, Marel Tarazmi, Federico Tigri, Mattia Palanca, Marco Vulpiani, Simone Franchi, Nazzareno Spazzafumo. All. Eliano Tigri;

Salaria: Gabriele Marcozzi, Alessandro Palanca, Andrea Collini, Gioacchino Menzietti, Giancarlo Buonamici, Silvio Bartolomei, Luca Scartozzi, Marco D’Angelo, Matteo Quinzi, Alessio Marcozzi, Francesco Falasca Zamponi, Matteo Giostra. All. Gabriele Marcozzi;

Arbitro: Nicola Di Pierro

Marcatori: 2′ Silvio Bartolomei (Sa), 4′ Silvio Bartolomei (Sa), 6′ Silvio Bartolomei (Sa), 11′ Silvio Bartolomei (Sa), 15′ Simone Franchi (Sfn), 20′ Marco D’Angelo (Sa), 22′ Simone Franchi (Sfn), 23′ Marel Tarazmi (Sfn), 10’st Silvio Bartolomei (Sa), 12’st Silvio Bartolomei (Sa), 14’st Silvio Bartolomei (Sa), 19’st Alessio Marcozzi (Sa), 22’st Marco D’Angelo (Sa), 23’st Marco Vulpiani (Sfn)

PRIMO TEMPO E’ iniziato il match tra San Filippo Neri e Salaria. Temperatura gradevole, fresca dopo la recente pioggia, campo del “Centro Sportivo Eleonora” in ottime condizioni. Salaria parte forte e si porta in vantaggio con Silvio Bartolomei al 2′ e raddoppia due minuti: sempre Silvio Bartolomei il realizzatore. I giovanissimi del San Filippo Neri sembrano essere entrati in campo un po’ intimoriti, comprensibile data la giovane età. Al 6′ arriva la tripletta per Silvio Bartolomei. Partita in discesa per gli arancioni. Ed infatti, all’11’, arriva addirittura la quaterna con la firma di Silvio Bartolomei.

San Filippo Neri-Sentina, azione di gioco

Scatenato il numero 11 arancione. Purtroppo un risultato pesante si profila per San Filippo Neri: i bianchi non giocano male ma non riescono a concretizzare al meglio le azioni di attacco e soffrono le ripartenze degli arancioni. Però al 15′ arriva il primo goal di San Filippo Neri con Simone Franchi: 4 a 1. Un giusto premio alla caparbietà dei giovani che sembrano prendere coraggio e sfiorano diverse volte il secondo goal. La voglia di cercare la rete, però, penalizza la fase difensiva e al 20′ Marco D’Angelo sigla il quinto goal per Salaria. Stavolta San Filippo Neri reagisce immediatamente e due minuti dopo Simone Franchi segna la seconda rete. I bianchi sfiorano altre due volte il terzo gol. Da sottolineare buone giocate da parte del San Filippo Neri ed infatti ecco la terza rete: autore Marel Tarazmi al 23′. 5 a 3 e gara riaperta un pò a sorpresa. Termina la prima frazione: partita equilibrata nonostante un avvio prepotente del quartiere Salaria ma San Filippo Neri in ripresa con i giovani calciatori che dimostrano talento ma ancora, al momento, poca fisicità.

Simone Franchi, San Filippo Neri, dopo il match contro Salaria

SECONDO TEMPO Le squadre sono rientrate in campo. Salaria vuole mettere in ‘ghiaccio’ la partita, San Filippo Neri ci ha preso gusto e vuol mostrare tanto valore. Arancioni pericolosi a inizio secondo tempo: colpita la traversa dalla distanza. C’è equilibrio in campo in questo momento, le squadre corrono e fanno girare bene la palla.

San Filippo Neri-Salaria, 22 maggio

Seconda traversa colpita dal quartiere Salaria, direttamente su punizione. Una botta terrificante, il legno trema ancora. Al 10′ minuto gli arancioni però vanno a segno con Simone Bartolomei e due minuti dopo si ripete: 7 a 3 e sesta rete personale. E non è finita qui: 8 a 3 e settima rete di Simone Bartolomei, scatenato stasera. I compagni, in campo e in panchina, gli riservano lunghi applausi. La partita ha ormai poco da dire a questo punto. Salaria mette fisicità ed esperienza, oltre ad un discreto gioco. San Filippo Neri a sprazzi fa vedere un bel gioco ma pecca, purtroppo, d’ingenuità soprattutto in difesa. Al 19′ arriva il nono goal per Salaria e la firma è di Alessio Marcozzi. Salaria continua a segnare e al 22′ Marco D’Angelo: 10 a 3. Un minuto dopo arriva la quarta rete di San Filippo Neri con Marco Vulpiani. Poco dopo giunge il fischio finale: Salaria vince 10 a 4 contro San Filippo Neri.

Salaria dopo la vittoria contro San Filippo Neri

Gli arancioni in grande serata con Simone Bartolomei sugli scudi, autore di sette reti. San Filippo Neri paga l’emozione e la giovane età ma ha comunque dimostrato un buon gioco. Siamo sicuri che con un pò di carattere, i bianchi potranno dire la loro durante il torneo.

San Filippo Neri, parla mister Eliano Tigri

