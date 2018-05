RIPATRANSONE – Un anno fa i cittadini di Ripatransone avevano una inedita scheda elettorale: un solo nome, Alessandro Ricci, come candidato sindaco. Nessuno sfidante. Ma Alessandro Ricci non ha vinto. Ad averla vinta, invece, il quorum: perché la legge prescrive che, in caso di un solo candidato, deve votare almeno il 50%+1 degli aventi diritto. Cosa che non avvenne: l’affluenza si fermò al 45,5%, tanto da richiedere la nomina del commissario prefettizio.

Trascorsi 12 mesi, i ripani sono chiamati a rieleggere il Consiglio Comunale e il nuovo sindaco. Stavolta gli sfidanti sono tre e non c’è alcun quorum da superare: si vota con un turno secco, vince chi ottiene un voto in più degli altri. Tra i candidati, Alessandro Lucciarini, ex assessore e vicesindaco dimissionario nel 2015, Antonio De Angelis, ex consigliere comunale, e Andrea Cellini,

Ma se importante sarà il voto del 10 giugno, pubblichiamo, grazie a Gianluca Traini, anche un quadro storico dei voti amministrativi a Ripatransone da quando il sindaco viene eletto direttamente dai cittadini. Dopo 14 anni vissuti con i doppi mandati di Ubaldo Maroni prima e Paolo D’Erasmo poi, quindi, dopo l’interregno di Remo Bruni, si è arrivati al flop del 2017. Centrosinistra ininterrottamente al potere, con il risultato bulgaro del 2007 quando D’Erasmo raggiunse le cronache nazionali grazie all’88,81% delle preferenze. +

RIPARTIRE Candidato sindaco Andrea Cellini

Cinzia Ficcadenti, Lavinia Barbizzi, Sante Cocci, Mattia Marinucci, Domenico Di Felice, Quinto Parischiani, Raika Cannella, Lucia Emidi, Luca Spaccasassi, Mariano Amabili.

PROGETTO PAESE Candidato sindaco Antonio De Angelis

Christian Calvaresi, Roberta Capocasa, Elisa Croci, Andrea Cristallini, Marco De Angelis, Giuliano Giangrossi, Gianluca Nespeca, Giada Pierantozzi, Serena Prischi, Massimiliano Pulcini, Franco Virgili, Luca Vitale.

RIPA PIU’ Candidato sindaco Alessandro Lucciarini

Stefania Bruni, Sandro Cardarelli, Dalila Cicchi, Laura Cocci, Piero Ficcadenti, Stefano Fraticelli, Luca Iaconi, Valet Nespeca, Leonardo Perozzi, Alessandro Ricci, Alberto Salvucci, Federica Vittori.

