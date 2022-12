RIPATRANSONE – Si terrà mercoledì 28 dicembre 2022, presso il ristorante Valle Verde di Ripatransone, la diciassettesima cena di solidarietà, con la finalità di raccogliere fondi per sostenere progetti in Etiopia. Nata nel 2004, l’iniziativa riprende nel 2022 dopo due anni di “fermo” per problemi legati alla pandemia.

L’obiettivo è quello di raccogliere fondi, ma anche quello di mantenere vivo l’interesse verso problematiche riguardanti paesi che hanno bisogno di aiuto. La cena organizzata come da tradizione dal Cvm in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Ripatransone, quest’anno vede la partnership con l’Associazione Straripani. La quota di partecipazione è di 28 euro, di 15 euro per i bambini al di sotto dei 10 anni.

La serata sarà allieta dal gruppo dei giovani Straripani con la proposta di una lotteria con importanti premi.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare gli organizzatori: Maurizio De Angelis 3334600031 e Alessandro Ricci 3495756481