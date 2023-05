Bagalini (Federcaccia): “Caccia alla volpe regolare e legale. La politica non strumentalizzi”

Il presidente della sezione di San Benedetto commenta la due giorni di Ripatransone valevole per la Coppa Italia della manifestazione. Ma il sindaco Lucciarini si è dissociato: "La legge consente l'attività, normalmente praticata, fino al 31 gennaio. I cacciatori sono i principali attori per il controllo delle specie in sovrannumero"

di Redazione