Alle ore 21 un’assemblea pubblica di quartiere presso la sala dei Padri sacramentini, sita in via Livenza a San Benedetto del Tronto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Comitato di quartiere “Albula Centro” comunica che è convocata per venerdì 4 maggio alle ore 21 un’assemblea pubblica di quartiere presso la sala dei Padri sacramentini, sita in via Livenza.

L’ordine del giorno prevede i seguenti punti:

presentazione del nuovo direttivo;

notifica della creazione di un nuovo sito Internet di quartiere (www.albulacentro.it) e relativa presentazione;

evidenziazione delle criticità esistenti nelle varie zone del quartiere;

eventuali richieste di interventi per manutenzione ordinaria;

sicurezza dei cittadini: contatti con l’associazione “Occhio Amico” per sviluppare una rete di sorveglianza e controllo nel quartiere con la partecipazione degli abitanti a livello puramente volontario;

eventuale collaborazione con il signor Domenico Braccetti per trasmettere le assemblee in streaming su Internet, utilizzando la piattaforma del comune di San Benedetto, in modo da poter seguire sul computer di casa tutte le assemblee di quartiere;

creazione di un’associazione socio-culturale che possa curare delle iniziative volte a movimentare la vita del quartiere, oltre collaborare con la Caritas parrocchiale.

All’assemblea interverranno il vice sindaco Andrea Assenti e l’assessore di riferimento Andrea Traini e tutti gli abitanti del quartiere sono invitati a partecipare.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 42 volte, 45 oggi)