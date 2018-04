Per il celebre comico-satirico non è la prima volta al Palariviera. Già nel febbraio 2011 era giunto sul nostro territorio con un altro spettacolo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale nei prossimi mesi in Riviera.

Il 15 dicembre a San Benedetto arriva Beppe Grillo. Il noto comico genovese, e fondatore del Movimento 5 Stelle insieme a Casaleggio, approderà al Palariviera con lo spettacolo “Insmonia” in programma alle 21.

Dalle 11 del 21 aprile sono disponibili i tagliandi sul portale Ticketone.it.

LA TRAMA L’insonnia che tormenta Grillo da 40 anni, che lo porta a farsi domande scomode, a interrogarsi sull’ovvio e a trovare risposte azzardate, a diventare il personaggio che tutti conosciamo, raccontata in un work in progress creativo. Un viaggio nella vita del comico che dal mondo dell’informazione auspica un ritorno a un sistema più percettivo, primordiale, istintivo. Beppe si racconta in uno spettacolo intimo e autentico, prendendo in contropiede ancora una volta tutti quelli che lo vogliono dipingere diverso da quello che è. Immancabile il riferimento agli eventi dell’attualità più recente filtrati dalla sua pungente ironia.

Per Beppe Grillo non è la prima volta al Palariviera. Già nel febbraio 2011 era giunto a San Benedetto con lo spettacolo “Beppe Grillo is Back”.

Riportiamo un video-intervista, fatto all’epoca, di Riviera Oggi al celebre comico nella struttura sambenedettese

