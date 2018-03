I granata hanno deciso di preparare la partita effettuato un piccolo ritiro nelle Marche data l’importanza del match. Infatti campani e marchigiani stanno lottando per rimanere in seconda divisione

GROTTAMMARE – La serie B approda a Grottammare. Non si tratta, però, della gloriosa squadra biancoceleste (oggi in Eccellenza, in passato molte le presenze in serie D) ma della Salernitana Calcio, in “mini-ritiro” al Pirani.

Sabato 3 marzo i calciatori, allenati dall’ex rossoblu (ma anche Picchio) Stefano Colantuono, affronteranno l’Ascoli al Del Duca.

I granata hanno deciso di effettuare un piccolo ritiro nelle Marche data l’importanza del match. Infatti campani e marchigiani stanno lottando per rimanere in serie B. Chi farà un ulteriore passo falso si troverà nei guai. La Salernitana si trova al 17° posto con 31 punti, l’Ascoli al penultimo con 26.

Colantuono è reduce dalla sconfitta casalinga contro Parma (1 a 0) mentre Cosmi, allenatore del Picchio, deve riscattare la sconfitta subita a Palermo (4 a 1).

A Salerno i tifosi sono contrariati dalla gestione Lotito e anche Colantuono, secondo voci locali, rischia il posto in caso di sconfitta al Del Duca.

