SAN BENEDETTO DEL TRONTO -Si comunica che giovedì 8 febbraio, alle ore 9.30, presso il Centro per l’Impiego di San Benedetto del Tronto avrà luogo un incontro per illustrare le opportunità di lavoro e le attività formative provenienti dalla Comunità Europea.

Durante l’iniziativa, coordinata dallo staff del “Servizio Eures”, sarà presentato il funzionamento del portale dedicato alla mobilità transfrontaliera, le principali metodologie di ricerca lavoro tramite internet, i canali di finanziamento europeo e alcune piattaforme relative alla formazione linguistica e professionale all’estero.

Si tratta di un’opportunità ulteriore per orientarsi nel variegato panorama di offerte proposte da Eures rivolte, in particolare, ai più giovani e a chi desidera vivere una nuova esperienza professionale fuori dai confini nazionali nonché per i datori di lavoro. Per informazioni più dettagliate, è possibile chiamare al numero 0735-7667246.

