ANCONA – Segue comunicato stampa della Cgil Marche.

Crollano i dipendenti, crescono gli autonomi e le donne. E’ la fotografia dello studio IRES

Cgil Marche sui dati ISTAT del 1° trimestre 2024. L’indagine evidenzia che gli occupati sono 631

mila con un incremento pari all’1% rispetto al 1° trimestre 2023, dato inferiore rispetto

all’incremento nel Centro Italia (+1,5%) e in Italia nel complesso (+1,7%). Il tasso di occupazione

delle persone tra i 15 e i 64 anni raggiunge il 66,2% (+0,5%). L’aumento dell’occupazione nelle

Marche è totalmente ascrivibile alla crescita degli occupati indipendenti (+11 mila unità, +7,9%)

mentre i dipendenti diminuiscono di 5mila unità (-1%). Un fenomeno non osservato nel Centro

e nell’intero Paese, dove invece entrambe le posizioni registrano un incremento.

Dichiara Eleonora Fontana, segretaria regionale Cgil Marche: “Ci preoccupa la netta diminuzione

dei lavoratori dipendenti; il fenomeno richiede una particolare attenzione. E’ evidente che le

misure adottate finora dalla Regione e la frammentazione delle risorse europee (PNRR e FSE) in

tanti piccoli interventi non determinano quella crescita complessiva che, invece, avviene nel

Centro Italia e nel Paese” .

A livello di genere, si osserva un aumento delle occupate donne (+15mila, +5,7%) e al contempo

una flessione degli occupati uomini (-9mila, -2,6%).

Allo stesso tempo, diminuisce il tasso di occupazione maschile e aumenta quello femminile, con

una riduzione del gap di genere che passa da -16,4 % a -11,2%.

Il numero delle persone in cerca di occupazione rimane pressoché stabile nella regione con -400

unità, -1,1%. La flessione è imputabile al calo delle disoccupate donne (-11,9%) mentre gli uomini

disoccupati aumentano del 14,2%.

Nel primo trimestre 2024 prosegue, inoltre, il calo degli inattivi di 15-64 anni (-4mila, -1,5% rispetto

al primo trimestre 2023) che si attesta a 272 mila unità. A diminuire sono soprattutto le forze di

lavoro potenziali (-6%), ossia la componente degli inattivi più vicina al mercato del lavoro. Coloro

che non cercano e non sono disponibili a lavorare diminuiscono dell’1% e si attestano a 243mila

unità. Il tasso di inattività generale scende da 30,1% a 29,6%.

Anche in questo caso la diminuzione caratterizza solo la componente femminile (-12mila, -7,1%).

Gli uomini inattivi crescono invece di 8mila unità (+7,6%). Sebbene le donne siano caratterizzate

da un tasso di inattività più alto, in un anno si restringe il gap di genere.