Il programma conta cinque incontri a tema che verranno ospitati dal Centrogiovani Giacomo Antonini (via Tedeschi, 1) a partire dal 12 febbraio nei pomeriggi del lunedì e del venerdì.

Di Alessandro Maria Bollettini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO -Il Centro Regionale di Psicologia dello Sport, con il Patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto, ha organizzato una serie di attività mirate al benessere, rivolte a chiunque voglia parteciparvi.

Il programma conta cinque incontri a tema che verranno ospitati dal Centrogiovani Giacomo Antonini (via Tedeschi, 1) a partire dal 12 febbraio nei pomeriggi del lunedì e del venerdì. Partecipare alle iniziative sarà molto semplice, basterà infatti prenotarsi con un messaggio su Facebook, preiscrivendosi sul sito “www.psicologiaperlosport.it” o scrivendo a: formazione@psicologiaperlosport.it. L’ingresso sarà gratuito e tutti gli incontri avranno luogo dalle ore 17.30 alle 19.30.

Il primo appuntamento è atteso per lunedì 12 febbraio e avrà il nome “Disegnare le emozioni”; si tratta di un laboratorio creativo sull’intelligenza emotiva e sarà coordinato da Sabrina Monachesi, psicologa e psicoterapeuta.

Il secondo incontro, “Stare bene”, si terrà venerdì 16 febbraio ed introdurrà delle tecniche di respirazione, rilassamento, consapevolezza e gestione dell’ansia. A curare il lavoro tre psicologi dello sport: Barbara Rossi, Marco Brandi e Alessandro Mosca.

Lunedì 19 febbraio invece sarà il turno di “Laboratorio di teatro sociale”, in cui Chiara Laurenzi, dottoressa in arte e scienze dello spettacolo spiegherà come sviluppare la capacità di gestire le relazioni di ascolto e di comprensione degli altri attraverso il linguaggio teatrale.

Venerdì 23 febbraio con “Shibumi” ci si immergerà in un laboratorio di shiatsu ed armonia tra mente e corpo con un professore di medicina tradizionale cinese, Angel Luciano Spaccasassi.

Lunedì 26 febbraio la psicologa e psicoterapeuta Cristina Marinelli consiglierà con “Filmtherapy” una serie di film che aiutano a stare meglio.

Per ulteriori INFO: www.psicologiaperlosport.it.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 178 volte, 178 oggi)