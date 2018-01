Per l’Under 18 femminile vittoria giovedì per 3-0 della Happy Car Contro la Libero Volley con conquista della seconda piazza provvisoria

SAN BENEDETTO DEL TRONTO -Derby amaro per la Happy Car di Serie D femminile che esce sconfitta sabato dalla Palestra dell’ITG Fazzini contro la Satel Grottammare. Le grottammaresi hanno battuto la squadra di Ciabattoni al 5to set dopo essere state due volte in svantaggio. Dopo il primo set conquistato dalle rossoblu e la risposta delle padrone di casa, la Happy Car con il punteggio di 25-21 è tornata in vantaggio, ma sarebbero tornate con la posta in palio minima, un punticino, grazie al doppio colpo Satel con il punteggio di 25-22 e 15-8 negli ultimi due set. Per la Samb è tempo di seconda fase per puntare all’obiettivo della salvezza.

Buona la prova della Happy Car di Citeroni che lotta contro Osimo per la conquista del secondo posto con il successo interno per 3-0 contro Loreto, penultima forza del girone. Sarà necessaria una vittoria a Civitanova per poter staccare definitivamente il biglietto per il play off promozione con le prime e le seconde dei gironi di Serie D.

Una domenica dal doppio volto per le compagini di Prima Divisione della Happy Car Samb Volley. La squadra femminile guidata dall’ottimo Maurizio Medico esegue in quel di Amandola la sua migliore esibizione stagionale battendo magistralmente la Edilmonaldi seconda in classifica per 3-0. Brutta sconfitta invece per la squadra A di Moriconi battuta dalla modesta ASD Pallavolo 1986 con lo stesso risultato dopo un doppio 25-23 e un 25-22. Per i rossoblu, che domenica prossima osserveranno il turno di riposo, una sconfitta che non metterà in discussione il secondo posto per via del turno di riposo che osserverà la Emmont Azzurra e del doppio 3-0 rifilato dai rossoblu alla Videx Grottazzolina, che si giocherà domenica prossima il terzo gradino del girone contro la compagine elpidiense. Sconfitta 3-0 anche per la formazione B.

In Seconda Divisione Femminile, sconfitta in trasferta per la Happy Car contro la capolista Pedaso per 3-0. Tra le rossoblu segnaliamo l’esordio positivo dell’Under 13 Ambra Guidotti, classe 2007 e che si è trovata pronta per la nuova esperienza.

Per l’Under 18 femminile vittoria giovedì per 3-0 della Happy Car Contro la Libero Volley con conquista della seconda piazza provvisoria.

