MONTEPRANDONE – Appuntamento sportivo di qualità.

Si è svolta nella giornata di domenica 25 maggio un’intensa e appassionante giornata di sport dedicata alla pallavolo giovanile, con le finali territoriali Under 13 femminile organizzate dal Comitato FIPAV Ascoli Piceno – Fermo.

Le partite si sono disputate su tre campi del territorio: Monteprandone, Monsampolo del Tronto e Acquaviva Picena, con il patrocinio dei rispettivi Comuni. Presso il Palazzetto dello Sport di Centobuchi si è tenuta la fase conclusiva del torneo, che ha decretato la vincitrice territoriale tra le nove squadre partecipanti.

A conquistare il titolo provinciale è stata la squadra RECON Teen Volley Rapagnano, che nella finalissima ha superato RSV Servizi & Partners con il punteggio di 2-0 (25-18, 25-20). Entrambe le formazioni accedono ora alla fase regionale.

Grande soddisfazione anche per la società Cento Volley Monteprandone, che ha chiuso al quarto posto dopo le gare svolte a Monsampolo del Tronto, ottenendo un risultato di rilievo a livello territoriale.

Il Comune di Monteprandone esprime sincero apprezzamento per l’impegno profuso dalla società Centovolley nell’organizzazione dell’evento, per la professionalità dimostrata e per la capacità di accogliere con efficienza le squadre e il pubblico presenti.

Un ringraziamento anche al Comitato FIPAV AP-FM per la fiducia accordata e per aver scelto ancora una volta Monteprandone come sede di una fase decisiva del campionato giovanile.

«Siamo felici di aver ospitato nel nostro Palazzetto una delle fasi finali di un evento sportivo così partecipato – dichiara il Sindaco Sergio Loggi –. Il nostro territorio continua a confermarsi un punto di riferimento per lo sport giovanile. Complimenti alla Centovolley per l’organizzazione e a tutte le squadre per l’entusiasmo e i valori positivi che hanno portato in campo».

Queste manifestazioni rappresentano non solo un momento sportivo di grande valore, ma anche un’importante occasione di crescita, condivisione e partecipazione per le giovani atlete, le famiglie e l’intero territorio.