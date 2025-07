di Alessio Lattanzio

SAN BENEDETTO – L’Happy Car Samb Under 20 inizia nei migliore dei modi il suo percorso in Coppa Italia battendo agli ottavi di finale il Cagliari Bs 4-8. Ai quarti troverà l’Icierre Lamezia, contro cui giocheranno stasera alle ore 20.

Dopo pochi minuti i rossoblu sono subito in vantaggio con il solito De Baptistis, che incastra il pallone sotto il “sette” con una gran botta su punizione. Stimolata dall’ottimo inizio, la Samb continua a spingere e firma lo 0-3 con le reti prima di Giordani e poi di Ragni.

Il quarto sigillo sul match porta il nome di Nannuzzi, che sembra chiudere definitivamente l’incontro. Il Cagliari, però, riesce finalmente a reagire con il gol di Corona, che accorcia momentaneamente le distanze, prima che l’Happy Car dilaghi con altre due reti di un implacabile De Baptistis. 1-6 e tripletta per il 9 rossoblu.

I sardi non si danno ancora per vinti, e portano il risultato sul 3-6 con le firme di Serra e Boi. La Samb, tuttavia, continua a segnare anche nel finale di gara: ci pensano Mandolesi e Pinto a rendere ancora più netta la vittoria dei ragazzi di mister Italiano. Nel recupero la doppietta di Boi fissa il risultato sul definitivo 4-8.

Buona la prima dunque per l’Happy Car Samb Under 20, che avanza ai quarti di finale contro l’Icierre Lamezia, gara in programma per la giornata di oggi, giovedì 3 luglio, alle ore 20 alla “Metroquadro Beach Arena” di San Benedetto.