SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora tante informazioni su opportunità di finanziamento per lo start-up e lo sviluppo di imprese, in particolare quelle turistiche, nelle regioni Marche ed Abruzzo. Giovedì 1° febbraio 2018, ore 18:30 – presso la Sala Convegni di Adriatic Techno Park (Via Pasubio, 77 a Porto d’Ascoli, Palazzo Tonic/Pittarosso), gli esperti di Smarteam e Fideas illustreranno agli interessati le seguenti opportunità:

Bandi GAL delle Marche per aiuti di avvio e sviluppo di microimprese, piccole imprese e persone fisiche delle aree rurali, ubicate nel territorio del GAL Piceno e Gal Fermano, che si impegnano ad esercitare l’attività di impresa non agricola (cultura e turismo, impresa creativa, servizi alla popolazione e alle imprese). Scadenze: 28 febbraio (Gal Piceno), 19 aprile (Gal Fermano), 30 aprile (Gal Montefeltro)

Bando Regione Marche FSE per la creazione d’impresa : incentivi a sostegno della creazione di nuove imprese o studi professionali, aventi sede legale e/o sede operativa nel territorio della regione Marche (bando di prossima pubblicazione).

Invitalia “Resto al Sud” . L’agevolazione, gestita da Invitalia, riguarda nuove iniziative imprenditoriali al sud (Abruzzo compreso) legate all’artigianato, all’industria, al turismo, alla pesca e ai servizi (restano escluse professioni e commercio). A sportello fino ad esaurimento fondi.

Bando Turismo POR FESR 2014-20 per la riqualificazione e innovazione delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo del territorio della Regione Marche, scadenza 28 febbraio.

Tax credit (credito d’imposta) 65% per strutture turistiche ed agrituristiche. Agevolazione nazionale riservata alle imprese turistiche ed agrituristiche che nel corso dell’anno solare 2017 hanno effettuato investimenti. Scadenza 19 febbraio.

Gli esperti saranno disponibili ad incontri one to one di approfondimento sia al termine dell’evento, sia richiedendo un appuntamento alla seguente mail: info@smarteam.net.

È gradita la comunicazione della propria partecipazione (indicando il Nome, Cognome, email e numero di telefono) all’indirizzo email info@smarteam.net. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il seguente numero 339 5852890 Dott.ssa Vincenzina Beatrice Martella.

Dodici Mesi di informazione gratuita sulle opportunità di finanziamento. L’evento rientra nel progetto di indagine ed informazione finanziato dalla Regione Marche alla FIDEAS SRL nell’ambito della L.R. 20/03 ed a tutti coloro che interverranno all’evento e compileranno il questionario di cui al seguente link http://bit.ly/2DubuHH riceveranno gratuitamente e per 12 mesi una news-letter informativa sulle opportunità di finanziamento per start-up e sviluppo di imprese.

