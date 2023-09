SAN BENEDETTO – Di seguito, nel virgolettato, la nota stampa del consigliere comunale, Novelli.

“Con la delibera approvata ieri dalla giunta comunale si aggiungono altri 130.000 euro, portando il totale a più di 600.000 euro, alle somme intercettate tramite bandi pubblici e destinati all’efficientamento energetico di spazi ed edifici pubblici di San Benedetto.

Si tratta, va ribadito, di risorse che non pesano sulle casse comunali, che saranno investite per l’efficientamento di edifici e scuole di proprietà comunali e per i luoghi all’aperto senza dimenticare il progetto pilota per la realizzazione della prima Comunità Energetica Rinnovabile.

Ricordo che, tra gli interventi già finanziati ed attualmente in fase di esecuzione in quest’ambito, ci sono:

– 76.000 euro per efficientamento energetico del Teatro Concordia;

– 148.000 euro per efficientamento energetico della Scuola Materna Togliatti;

– 95.000 euro per efficientamento energetico della Scuola Cappella;

– 181.000 euro per il Palazzo Comunale di Viale De Gasperi.

Si tratta di lavori che porteranno a una riduzione dei consumi energetici e al conseguente abbattimento di emissioni di CO2 nell’ambiente e alla riduzione dei costi legati all’energia.

Desidero ringraziare gli uffici comunali con i relativi dirigenti e funzionari, gli assessori di Lavori pubblici e Ambiente Antonio Capriotti e alle Finanze e Politiche comunitarie Domenico Pellei: tutti hanno lavorato al meglio per ottenere un risultato importante per la nostra Città, ma soprattutto per l’ambiente in cui viviamo”.