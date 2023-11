SAN BENEDETTO – C’è aria di festa in casa del Porto 85 Polisportiva per l’ottimo comportamento del suo popolare tesserato Peppe Talamonti e di sua moglie Rossella alla Maratona di New York 2023, una delle più affascinanti gare podistiche del mondo.

Oltre 55.000 sono stati i partecipanti provenienti da tutto il mondo, ma i quasi tremila italiani hanno rappresentato la “colonia” più numerosa di runner stranieri in questa edizione.

Talamonti è giunto al traguardo facendo fermare i cronometri sul tempo di 4h11’, mentre la consorte Rossella è giunta all’arrivo dopo 5h40’ dalla partenza da Staten Island, nei pressi di Fort Wadsworth.

«Tornavo a correre a New York dopo tredici anni e nel tagliare nuovamente quel traguardo – ha dichiarato Talamonti dopo l’arrivo – ho provato un’emozione straordinaria. È stata molto dura, il tracciato è molto impegnativo e forse avrebbe meritato una preparazione ancora più accurata, ma il piacere di giungere fino in fondo alla Maratona di New York è qualcosa di indicibile».

La vittoria dell’edizione è andata all’etiope Tamirat Tola che, tagliando il traguardo in 2 ore 04’58” ha fatto registrare il nuovo record della competizione newyorkese, che comincia con l’attraversamento del Ponte di Verrazzano-Narrows per snodarsi poi in cinque distretti della città: Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn e Staten Island. Tra le donne si è affermata la keniana Hellen Obiri.