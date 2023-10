Alluvione, incontro con i sindaci in Regione. Presentate le prime linee di intervento per l’utilizzo delle risorse

Le risorse che arriveranno dal Governo, che come ha ricordato l’assessore alla protezione civile, Stefano Aguzzi, rappresentano una pronta e ingentissima risposta a seguito di una calamità, come mai avvenuto prima d’ora per un evento simile

di Davide Pignotti