SAN BENEDETTO – Solo un anno fa il giornalista d’inchiesta Sigfrido Ranucci, noto volto di “Report”, era stato accolto a San Benedetto del Tronto in occasione della presentazione del suo libro, “La scelta”, un libro che racconta la sua vita e il cammino che lo ha condotto sin qui. Clicca qui per leggere un nostro precedente articolo su Sigfrido Ranucci
Nella notte tra il 16 e il 17 ottobre, Ranucci è stato vittima di un atto intimidatorio gravissimo: un ordigno è esploso sotto la sua auto parcheggiata di fronte alla sua abitazione a Campo Ascolano (Pomezia). L’esplosione ha completamente distrutto il veicolo, e un secondo ordigno ha colpito anche l’auto della figlia, posteggiata accanto. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito, ma il gesto ha scosso profondamente tutti. “Poteva uccidere”, ha dichiarato Ranucci. “Mia figlia è passata davanti alla mia auto pochi minuti prima dell’esplosione, avrebbero potuto ammazzarla”.
Ranucci è simbolo di un giornalismo libero e coraggioso e l’episodio di questi giorni rappresenta un attacco non solo alla persona, ma alla libertà di informazione, ed essere giornalisti, denunciare tramite la parola e lo scrivere diventa una scelta o una forma di resilienza importante soprattutto in questo momento storico, in cui si cerca in modo sempre più prepotente di cancellare la possibilità ai giornalisti di fare informazione di inchiesta. A tal proposito il giornalista Sigfrido Ranucci aveva più volte contestato la Legge del 21 febbraio 2024, n. 15 intitolata “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023” e ribattezzata “legge bavaglio”, il quale all’art. 4 sancisce “il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell’ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare”. Norma, quest’ultima, che è un bavaglio alla libertà di stampa e soprattutto alla libertà di stampa investigativa.
San Benedetto, grande folla per il giornalista di inchiesta Sigfrido Ranucci
Presentato ieri sera alla Palazzina Azzurra il suo nuovo libro "La scelta". "Nel territorio italiano ci sono 270 giornalisti che vivono sotto tutela e 22 sotto scorta e in Italia abbiamo il record mondiali di politici che denunciano i giornalisti - ha affermato nel corso del dibattitodi Fulvia De Santis
