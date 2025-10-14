SAN BENEDETTO – Si svolgerà sabato 18 ottobre l’evento “Dove vanno i Marinai”, presso la Casa del Pescatore (Sede Associazione pescatori Sambenedettesi). Organizzato dall’ Ecofestival della Cucina Marinara e del Brodetto Sambenedettese, l’incontro punta a far riscoprire l’epopea della pesca oceanica e le leggendarie rotte battute dai pescatori di San Benedetto.

A condurre il pubblico ci saranno Michele Del Zompo e Olga Annibale, rispettivamente Presidente dell’Associazione Pescatori Sambenedettesi e biologa marina della Cooperativa ARGO.

A conclusione dell’evento, i partecipanti potranno gustare le “Tapas Sambenedettesi” realizzate con i prodotti locali, celebrando la tradizione anche a tavola.

Evento gratuito, prenotazione obbligatoria al 351 6380479.