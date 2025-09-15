SAN BENEDETTO – Il laboratorio di cucina “Dal mare alla brace”, guidato dallo chef Federico Palestini e dalla biologa marina Olga Annibale della cooperativa ARGO, offre un’occasione per promuovere e dare valore al pesce locale, con focus sul pesce d’arrosto.

L’obiettivo dell’evento è quello di riscoprire e apprezzare le ricchezze del nostro mare, esaltando le tecniche culinarie che affondano le radici nella cultura marinara delle Marche. La manifestazione è la terza organizzata nel Mercato ittico all’interno del progetto “Ecofestival della cucina marinara e del brodetto sambenedettese”. Attraverso questi incontri si vuole valorizzare non solo il prodotto locale, ma anche i luoghi e le tradizioni.

Al termine del laboratorio, i partecipanti potranno deliziarsi con una degustazione del “Panino del porto” con sgombro al vino e cipolla rossa caramellata, ideato per l’evento.

Evento gratuito, prenotazione obbligatoria al 351 6380479.