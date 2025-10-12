SAN BENEDETTO – Tutto pronto al Riviera per Samb-Ravenna.

NOTE

Atmosfera elettrica, pubblico delle grandi occasioni, 8’389 spettatori. Campo in buone condizioni.

FORMAZIONI

SAMB (4-3-3): Orsini, Zoboletti, Zini, Pezzola, Tosi, Candellori, M. Toure, Bongelli, N. Toure, Konate, Eusepi.

All. Ottavio Palladini. A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Lulli, Marranzino, Sbaffo, Battista, Vesprini, Paolini, Alfieri, Napolitano, Chiatante, Martins, Iaiunese, Scafetta.

RAVENNA (4-3-3): Joyce, Donati, Solini, Rossetti, Rrapaj, Tenkorang, Lonardi, Luciani, Spini, Corsinelli, Bianconi.

All. Marco Marchionni. A disp. Stagni, Borra, Falbo, Mandorlini, Okaka, Motti, Calandrini, Esposito, Zagre, Ilari, Scaringi, Semenghi, Karim, Da Pozzo, Menegazzo.

ANGOLI 7-3

AMMONITI Bianconi, Donati, Eusepi, Alfieri, Zagre, Motti

ESPULSI Palladini

CRONACA

5′ Samb che tiene il possesso palla in questa prima fase del match, ma il Ravenna scivola bene e copre tutti gli spazi.

9′ BOTTA DI CANDELLORI DAL LIMITE! Joyce vola e la toglie da sotto l’incrocio con la punta delle dita. Da applausi sia il tiro che la parata.

10′ Sugli sviluppi del corner cross di Eusepi al centro per N. Toure che per un soffio non arriva a colpire.

16′ Calcio di punizione dalla trequarti per il Ravenna, proteste di Palladini che avrebbe voluto la segnalazione per fuorigioco. Cross di Spini per Luciani che di testa mette sul fondo da ottima posizione.

19′ Errore di Bongelli in fase d’impostazione, ripartono gli ospiti, Spini arriva in area di rigore ma incrocia troppo il mancino. Palla sul fondo.

21′ Ravenna in vantaggio. Altra punizione dalla trequarti per gli ospiti. La difesa della Samb libera il traversone di Spini ma sul contro-cross di Corsinelli, Luciani tutto solo davanti a Orsini insacca. 0-1.

24′ Bordata di fischi per l’arbitro dopo due interventi brutti su Candellori di fila non ravvisati. Si accendono gli animi anche sulla panchina rossoblu.

27′ Arbitro richiamato al FVS per visionare un’eventuale espulsione di Donati per fallo di reazione.

30′ Revisione conclusa, per l’arbitro c’è il fallo ma solo il cartellino giallo. Fischi assordanti.

32′ Espulso Palladini. Lo stadio è una bolgia, l’arbitro ha completamente perso la partita dal pugno.

34′ Assurdo quanto abbiamo appena visto, brutto fallo di reazione a palla lontana sanzionato solo col giallo e poi espulsione completamente gratuita a Palladini che stava discutendo pacificamente col quarto uomo.

35′ Non si gioca più a calcio. Zuffa tra Eusepi e Bianconi. Entrambi ammoniti.

39′ Ci prova Konate, mancino dai 20 metri bloccato da Joyce.

42′ Altra dubbia punizione per il Ravenna concessa sulla trequarti, libera Eusepi.

45′ Tre corner di fila per la Samb, Bongelli crossa a rientrare sul primo palo ma Joyce allontana con i pugni.

45’+3′ Finalmente un fischio anche in favore della Samb. Punizione dalla trequarti di Bongelli, libera la difesa ravennate, poi tiro di Eusepi smorzato tra le braccia di Joyce. Fine primo tempo.

RIPRESA

2′ Destro a giro di Candellori, fuori di un nulla.

9′ Buon approccio della Samb in questa ripresa, tanto volume di gioco ma manca l’ultimo passaggio.

11′ Tante volte al cross Tosi da sinistra ma la difesa del Ravenna si chiude bene.

15′ Mancinelli opta per Battista e Alfieri per N. Toure e Bongelli.

19′ Cross di Zoboletti a cercare Eusepi, blocca Joyce in presa alta.

21′ Corner Samb, Alfieri mette in mezzo, Joyce non blocca ma Eusepi non riesce a ribattere in rete.

24′ Angolo Ravenna, sugli sviluppi Zagre calcia a botta sicura ma Pezzola si immola.

25′ Fuori anche M. Toure per Sbaffo, 4-2-4 a trazione anteriore adesso.

28′ Bella manovra avvolgente dei rossoblu, ma Zoboletti sbaglia la misura del cross e mette sul fondo con l’area affollatissima.

31′ KONATE SUL FONDO DI UN NULLA! Dopo una grande triangolazione con Sbaffo il numero 47 non trova di un soffio l’angolino alla sinistra del portiere.

33′ Altro angolo per la Samb, ma il cross di Alfieri è troppo basso e la difesa allontana.

36′ Ci prova Sbaffo con un sinistro al volo dal coefficiente di difficoltà altissimo, palla in curva.

37′ Alfieri e Zagre vengono alle mani, giallo per entrambi, nervi tesissimi in campo.

38′ Fuori Tosi per Iaiunese, tutti all’attacco.

39′ EUSEPI ATTERRATO IN AREA, ma per l’arbitro non c’è nulla. Lo stadio ora è una bolgia.

40′ Mancinelli spende la card per un rigore che è sembrato a tutti lampante. Arbitro al monitor.

41′ Revisione conclusa, niente calcio di rigore. Siamo senza parole. Ma che cosa gli hanno fatto vedere al monitor?

42′ Oggi siamo di fronte al peggior arbitraggio dall’inizio di questo campionato, decisioni prese a senso unico.

45′ Concessi solo 6′ di recupero. Nulla in confronto a quanto tempo hanno perso sistematicamente gli ospiti.

45’+2′ Altro fallo fischiato per il Ravenna, che non ha fretta di battere.

45’+3′ Cross di Candellori per Sbaffo che per pochissimo non trova l’impatto con la sfera.

45’+4′ Tiro debole di Ilari bloccato da Orsini, rossoblu subito in contropiede.

45’+5′ HA PAREGGIATO SBAFFO! MA NOOO L’ARBITRO ANNULLA ANCHE QUESTO!

45’+5 Incredibile, fischiata carica sul portiere, sul cross di Zoboletti Joyce non aveva trattenuto il pallone in presa alta e Sbaffo aveva insaccato. MA CHE STA FACENDO L’ARBITRO!?

45’+6′ Angolo Samb, tutti in area compreso Orsini, ma l’arbitro non fa nemmeno finire l’azione col pallone in area di rigore. Finisce in rissa.

Rossoblu applauditi sotto la Nord a fine gara: “Vi vogliamo così”. Fischi assordanti per la terna arbitrale che oggi è stata a dir poco inadeguata!