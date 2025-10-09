SAN BENEDETTO – Onaisy Mederos (conosciuta come Ony) è un’estetista sambenedettese di origine cubana e il suo obiettivo principale è quello di far sentire ogni persona speciale, ascoltando attentamente le loro esigenze e garantendo un servizio su misura. Nonostante la sua italianità, Ony ha un’anima cosmopolita che la porta a cercare sempre nuove opportunità di crescita. Ha partecipato a corsi internazionali di alto livello, affiancando professionisti di fama mondiale per migliorare costantemente le sue competenze e offrire ai suoi clienti il meglio. In sintesi, Ony è una combinazione perfetta di professionalità e calore umano, pronta a regalarti un’esperienza di benessere indimenticabile e a farti sentire al centro dell’attenzione con il suo talento innato e la sua dedizione senza pari.

Il Metodo di Massaggio Linfodrenante Ony Mederos è una tecnica innovativa di linfodrenaggio che unisce conoscenze di anatomia, fisiologia e benessere olistico con un approccio altamente personalizzato. Non si tratta di un semplice massaggio, ma di un vero percorso di benessere e rinascita che ha conquistato anche numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. Nel suo centro estetico sono passati nomi noti come, Roon Moss (conosciuto a livello internazionale per il ruolo di Ridge Forrester nella soap opera Beautiful) e la sua meravigliosa moglie Devin de Vasquez, Max Cavallari (Fichi d’India), Vera Miales, Katya Ricisrelli, Cecilia De Liberti e non solo. Tutti affascinati da un approccio che unisce tecnica, empatia e risultati visibili.

Ony è approdata anche al festival di Sanremo, dove ha avuto l’onore di trattare diversi Vip durante il Festival della Canzone Italiana, e a Venezia, sul prestigioso palcoscenico del Festival del Cinema dove anche star internazionali come SabrinaDhowre (modella canadese, imprenditrice e ambasciatrice di buona volontà del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo delle Nazioni Unite), hanno scelto di affidarsi alle sue mani esperte. Una storia fatta di passione, dedizione e coraggio: quella di una donna che, partita dal suo centro estetico, ha saputo portare il suo metodo in giro per l’Italia, trasformando il tutto in una splendida realtà.

“Per i clienti che desiderano concedersi un’esperienza di bellezza completa, il centro estetico offre servizi professionali che vanno dalla manicure e pedicure di base, curativa e spa fino ai trattamenti viso completi e alla pressoterapia. – sottolinea Ony – Offriamo anche trattamenti per il corpo e massaggi personalizzati in base alle tue esigenze. Ai trattamenti all’avanguardia, affianchiamo esclusivamente prodotti di qualità. Offriamo trattamenti cosmetici innovativi per la cura quotidiana del viso e del corpo”.

Alcuni dei suoi trattamenti principali sono:

– Linfodrenante modellante intensivo Viso/Corpo;

– Maderoterapia;