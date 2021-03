TERAMO – Grandissimo trionfo dei Maneskin al Festival di Sanremo, alle prime ore di domenica 7 marzo, con la canzone “Zitti e buoni”.

Una vittoria anche abruzzese, dato che il giovane gruppo romano è stato diretto dal Maestro teramano Enrico Melozzi.

Gloria e applausi sul palco dell’Ariston a tutti loro.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha dichiarato: “I grandi complimenti vanno anche al nostro Enrico Melozzi. Appena sarà possibile, non vediamo l’ora di ospitare in Abruzzo i Maneskin per un concerto dal vivo”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.