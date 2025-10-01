Riviera Oggi in edicola. Con il Magazzine sulla Samb come inserto da pagina 3 a pagina 10.

SAMB CALCIO – “Scienziati nel Pallone”, dopo otto anni di trasmissioni ogni lunedì sulla nostra Web Tv, è diventato anche un magazine cartaceo: siamo arrivati al numero 85 con la passione e la continuità di un progetto unico.

Il giornale viene stampato subito dopo le gare della Samb, in casa e in trasferta: grafica moderna e facilmente leggibile. Completo, dettagliato, ricco di contenuti. Un lavoro che non ha eguali, anche se – come tutto – può sempre essere migliorato. E per questo chiediamo ai nostri lettori di inviarci suggerimenti: siamo disposti persino ad aumentare il numero delle pagine.

Chi desidera ricevere il magazine in formato PDF può inviare un messaggio con il proprio numero di cellulare al 388 6595011.

Sommario dell’ultimo numero (Samb – Juventus NG 4-2)

Pagina 1 : risultato, foto copertina e titolo principale.

Pagina 2: tabellino, commento di Nazzareno Perotti, presenze da titolari e panchinari, ammonizioni, espulsioni, gol dei rossoblu.

Pagina 3: cronaca e analisi della gara di Antonio Di Salvatore. Classifica completa e gol della giornata del girone B di Serie C.

Pagina 4: risultati e classifiche dalla Champions League alla Terza Categoria del Piceno. Classifica marcatori di Serie A, Serie B e dei tre gironi di Serie C.

Pagina 5: Samb story, con i confronti della giornata in corso rispetto ai 16 campionati precedenti disputati dai nostri colori nella Terza Serie dopo la promozione 1980-1981. Formazioni di tutte le settime giornate e le relative classifiche per un paragone con la situazione attuale.

Pagina 6: il quiz esclusivo. Nella foto del pubblico, chi si trova sotto il risultato della gara vince premi importanti. Spazio anche al Grottammare Calcio.

Pagina 7: pagelle a cura dell'esperto Leonardo Frattali. I goleador del girone B di serie C e la classifica di rendimento secondo le nostre valutazioni.

Pagina 8: interviste in sala stampa e orari delle prossime gare.

: interviste in sala stampa e orari delle prossime gare.

Dal prossimo numero (Torres-Sambenedettese) anche foto storiche, notizie su avversario e per le trasferte come raggiungerle. Altri sport con in primo piano Rugby, da quest’anno in serie A, Pallamano eccetera.

La novità. Rispetto alla scorsa stagione in Serie D, il calendario della “C” prevede gare in giorni e orari differenti. Ciò comporta che, a ridosso del fischio finale, alcune partite si devono ancora giocare o devono ancora terminare. Per garantire completezza assoluta, il magazine sarà aggiornato con tutti i dati finali come inserto del settimanale Riviera Oggi in edicola ogni lunedì, in quella che in gergo giornalistico si chiama “ribattuta”. Con un pizzico di presunzione possiamo dirlo: nessuno come noi.

E ricordiamo ai lettori: ogni suggerimento sarà prezioso per rendere questo servizio ancora più vicino agli amanti del calcio e, soprattutto, della Sambenedettese. Intanto sfogliate il Magazine in formato Pdf di Samb-Juventus NG 4-2, inserito all’interno del settimanale Riviera Oggi che in formato cartaceo potete trovare nelle edicole ogni lunedì.