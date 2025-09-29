ANCONA – Ricci: “Sapevamo di essere di fronte a una sfida complessa, ma abbiamo dato il massimo. Abbiamo fatto una campagna straordinaria, sapevamo che le forze in campo erano sbilanciate, è stata una lotta impari dal punto di vista delle risorse, ma voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato, dalla Schlein a Bonaccini, da Conte a Matteo Renzi e tutti coloro che hanno dato il contributo alla nostra campagna. Grazie a tutti i militanti, vi voglio bene. C’è amarezza per quanto successo personalmente, c’è stata una campagna contro di me, ricevere un avviso di garanzia ha pesato ma sono convinto che ne uscirò completamente pulito. Ho rispetto per il lavoro della magistratura, un po’ meno per chi ha strumentalizzato la cosa, sono ferito umanamente e politicamente”.