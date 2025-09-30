Sanità, dal progetto Ceriscioli alla retromarcia di Ricci

Davanti all’ospedale “Madonna del Soccorso”, alla mia domanda sull’ospedale unico di Primo Livello tra Ascoli e San Benedetto, Matteo Ricci rispose che anche lui era favorevole ad un nuovo ospedale e non ad uno unico di Primo Livello tra le due città, rinnegando il progetto del suo stesso partito. Una posizione che smentiva la linea del centro sinistra, quando presidente della Regione Marche era Luca Ceriscioli: meno ospedali ma migliori, equidistanti dai centri principali, con il mantenimento delle strutture esistenti con funzioni diverse.

Il monito di Maffei: «Il personale conta più delle mura»

Una visione sostenuta allora – e tuttora – da Enrico Maria Maffei, medico di grande esperienza in sanità pubblica: «Il personale ospedaliero di qualità fa la differenza. Se è insufficiente adesso, figuriamoci con un numero maggiore di strutture che rischierebbero di diventare cattedrali nel deserto». Un richiamo alla razionalità, ignorato da chi preferì (il centrodestra) assecondare illusioni elettorali. E peggio ancora ignorato oggi anche da Ricci e company. Credo che Maffei ci sarà rimasto molto male.

Sanità tradita dal populismo

Nel Piceno il centrodestra cavalcò il rifiuto del popolo sambenedettese con promesse non mantenute e irreali “Ne faremo due di Primo Livello” non due mezzi ospedali come dicono adesso, per vincere le elezioni regionali nel 2020, facendo leva sulla non conoscenza diffusa sul tema sanità. Sorprende di più che anche Ricci abbia scelto la stessa strada populista, invece di assumersi la responsabilità di difendere una scelta difficile ma lungimirante.

Una sconfitta annunciata

Se avesse avuto il coraggio (aveva tutto il tempo per farlo) di spiegare ai marchigiani che erano stati ‘ingannati’ nel 2020, oggi il Pd avrebbe più credibilità. Le condizioni attuali della sanità regionale lo dimostrano ampiamente (Maffei docet). La mancanza di coraggio ha prodotto una sconfitta prevedibile dopo le dichiarazioni di Ricci. Una previsione che oggi trova conferma anche nei media nazionali.