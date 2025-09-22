SAN BENEDETTO – Si è tenuta, questo pomeriggio di lunedì 22 settembre, in viale Secondo Moretti la visita del sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco a San Benedetto. L’incontro, organizzato da Fratelli d’Italia in viale Secondo Moretti, è stato l’occasione per illustrare ai cittadini e alla stampa due interventi infrastrutturali definiti “strategici” per il sistema della sicurezza pubblica nel territorio sambenedettese.

Alla conferenza stampa, ospitata presso il gazebo del partito, erano presenti anche la sottosegretaria all’Economia Lucia Albano, il sindaco di Ascoli Piceno e coordinatore provinciale FdI Marco Fioravanti, e il referente comunale Gianni Balloni.

Nel corso dell’incontro, Prisco ha illustrato nel dettaglio due operazioni già avviate dal Ministero dell’Interno: l’acquisizione dell’attuale sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco, oggi di proprietà della Provincia di Fermo, e la realizzazione della nuova sede del Commissariato di Polizia e della Polizia Stradale, destinata a unificare i due presidi oggi ospitati in immobili in affitto.

L’atto di acquisizione del distaccamento dei Vigili del Fuoco verrà firmato il 23 settembre, segnando un passaggio formale ma rilevante: lo Stato potrà così investire direttamente sull’immobile, con interventi di riqualificazione e ampliamento che però non sono stati ancora calendarizzati né dettagliati. Oltre al miglioramento logistico, il cambio di proprietà consentirà un risparmio annuo di circa 48.000 euro, eliminando il canone che finora i Vigili del Fuoco versavano alla Provincia.

Più ambizioso l’intervento per la nuova sede del Commissariato e della Stradale, finanziato per 7,2 milioni di euro dal Ministero dell’Interno. La struttura sorgerà su un’area demaniale di 1.368 mq in viale Marinai d’Italia ed è affidata all’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Marche. Secondo quanto riferito, l’opera dovrebbe essere consegnata entro il 2029, un orizzonte che però lascia perplessi molti osservatori, viste le urgenze operative delle forze dell’ordine locali.

Durante l’incontro, i rappresentanti di Fratelli d’Italia hanno parlato di “svolta epocale per la sicurezza del territorio”, sottolineando il risparmio annuo complessivo per lo Stato (circa 190.000 euro tra i due interventi) e la maggiore efficienza che deriverà dall’ammodernamento delle strutture. Tuttavia, nessuna data certa è stata indicata per l’inizio dei lavori, né sono state fornite informazioni sulle fasi progettuali intermedie.