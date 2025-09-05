SAN BENEDETTO – Si è svolto alle ore 12 di oggi, 5 settembre 2025, presso il Caffe Florian di San Benedetto del Tronto la presentazione dei candidati di Fratelli d’Italia per le elezioni regionali.

Ha aperto Marco Fioravanti sindaco di Ascoli Piceno:” Presentiamo i candidati, è importante perché abbiamo il deputato alla Camera per Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami. Mancano 3 settimane al voto, con Acquaroli dopo 30 anni il Piceno è tornato a contare, è diventato centrale con importanti investimenti su infrastrutture e sanità.

Coordinatrice Regionale Elena Leonardi:” Ringrazio i nostri 4 candidati, 2 uomini e 2 donne che rappresentano lo spirito di Fratelli d’Italia, mettendoci la faccia per il territorio. Questi primi 5 anni hanno visto cambiare l’assetto e la visione che chi ha governato in precedenza non aveva dato alle Marche. Due visioni diametralmente opposte, fino ad oggi c’è stato immobilismo sulle infrastrutture, noi non abbiamo chiuso nessun ospedale, abbiamo investito e stiamo investendo sulla realizzazione del nuovo ospedale di San Benedetto. La scelta del Governo Meloni supportata da Acquaroli non ha dimenticato i territori del sisma e con una strategia che ha visto investire 100 milioni di euro abbiamo ridato importanza ai borghi. La costa vive se viene supportata da tutto il territorio. Abbiamo cercato con queste 4 figure di rappresentare tutta la provincia. Sono persone serie e capaci che tutta la provincia conosce”.

Hanno poi preso la parola i 4 candidati.

Andrea Assenti:” Sono stati 5 anni bellissimi e formativi, fare il consigliere regionale è veramente stimolante. Abbiamo trovato una regione isolata e tolta dal circuito nazionale e internazionale, abbiamo cercato di studiare i problemi e trovare soluzioni. Queste soluzioni abbiamo iniziato a realizzarle. La ZES da una speranza in più per tornare in “Serie A”. In queste ore è arrivato il via libera dell’ANAC per costruire l’ospedale, abbiamo mantenuto una promessa che ci ha permesso di cambiare questa regione nell’ambito sanitario. Ringrazio il partito per la possibilità che mi ha dato”.

Andrea Cardilli:” Vengo da un’esperienza civica in un comune dove siamo circondati dalla sinistra. Quando mi hanno fatto questa proposta per entrare nella lista ho detto subito di si e vedendo le differenze con il mandato precedente ho toccato con mano ciò che è stato fatto. Promesse ai cittadini se ne possono fare tante, ma personalmente mi piacerebbe costruire una rete sul territorio”.

Maria Grazia Concetti:” Quello che ha fatto Acquaroli non sta a me dirlo, lo hanno già descritto ampiamente. La nostra regione è riemersa dal dimenticatoio. Acquaroli è riuscito a far conoscere la nostra regione al Mondo. Le Marche rappresentano tutta l’Italia, in pochi chilometri abbiamo mare, collina e borghi. Ci ha restituito l’orgoglio dell’appartenenza, Acquaroli è riuscito a far percepire inclusività. I ragazzi delle Marche hanno delle aspettative che Acquaroli non ha tradito”.

Francesca Pantaloni:” Ringrazio il coordinamento comunale di Ascoli per avermi proposto. La politica deve avere conoscenza delle problematiche che i territori hanno , ma deve avere anche una visione sul lungo periodo. Abbiamo esigenze in molti ambiti, spero di dare il contributo nell’ambito agricolo che conosco direttamente. Abbiamo un grande potenziale in questo campo, l’agricoltura svolge un ruolo sociale. Metto a disposizione la mia esperienza e la mia volontà per contribuire al rilancio delle Marche”.

Ha concluso Bignami:” Andrea Assenti ha permesso grazie alla sua legge di ridurre il gap che le Marche avevano e lo ringrazio. Credo che ciò che è stato fatto da Francesca Pantaloni sia un esempio, ha messo a disposizione la sua esperienza. Andai ad Ascoli e rimasi colpito dalla capacità di mettere a terra i progetti. Acquaroli ha sempre mantenuto un principio, una volta che si assume un ruolo non si fanno distinzioni, inoltre ha portato e sta portando avanti vari interventi a livello infrastrutturale. Senza questi interventi c’è il rischio che i territori vengano penalizzati. Ora è necessario completare il lavoro, bisogna dare fiducia a Francesco”.

Assenti infine sulla polemica dell’Ipsia:” La polemica dell’Ipsia va avanti da un paio di anni, vedremo quelli che saranno i nuovi sviluppi, dobbiamo fare uno studio approfondito riguardi i corsi, vediamo che proposta portare”.