PERUGIA – A due giorni dalla sfida con la Sambenedettese il Perugia cambia allenatore. Vincenzo Cangelosi, ormai ex mister dei biancorossi, paga un inizio di campionato non positivo con 3 punti nelle prime 5 partite. Al suo posto ufficializzato subito Piero Braglia.

Recita così il comunicato della società: “Allenatore di grande esperienza e personalità, Braglia vanta una lunga carriera nei professionisti, con oltre 1000 panchine tra Serie B e Serie C, e numerose promozioni ottenute alla guida di club storici del panorama calcistico italiano.

Tra i suoi successi più importanti si ricordano le promozioni in Serie B con Cosenza, Juve Stabia, Pisa e Catanzaro e, tra le altre, anche le panchine con altri club come Lecce, Avellino, Frosinone, Gubbio e Campobasso. Il mister si avvarrà del supporto di un collaboratore tecnico che andrà ad aggiungersi all’attuale staff tecnico.”