ORSINI 6,5: Miracoloso al minuto 14′, nella ripresa mai chiamato in causa fino al pareggio del Perugia al minuto 77′, sul quale non può nulla.
TOSI 6: Soffre un po’ in fase difensiva, regala una palla sanguinosa al minuto 12′. Cresce nella ripresa e lotta fino alla fine.
PEZZOLA 6: Prende un’ammonizione evitabile nel primo tempo. Nella ripresa cresce insieme a tutto il pacchetto difensivo.
ZINI 6: Rientra bene anche da centrale, si riconferma uno dei punti cardine della difesa.
ZOBOLETTI 6,5: Attento dietro e quando può prova a farsi vedere in avanti. È un osso duro da affrontare, fino ai minuti finali.
TOURE M. 6,5: Tanti recuperi e un occasione al minuto 35′. Da tutto fino alla sostituzione a un quarto d’ora dalla fine.
BONGELLI 6: Esordisce da titolare e lo fa con personalità sostituendo bene Alfieri.
CANDELLORI 8: Tanta lotta e lavoro sporco nel primo tempo. È il motore della Samb ed anche il match winner della sfida. Termina la partita in crescendo.
KONATE 6,5: Parte forte poi soffre la marcatura stretta del terzino del Perugia. Nella ripresa la sua prestazione scende ma si sacrifica bene negli ultimi minuti per difendere il risultato e far risalire la squadra.
TOURE N. 5,5: È sua l’occasione più importante del primo tempo della Samb, ma non riesce a sfruttarla. Si vede poco nel gioco rossoblu anche nella ripresa, davanti è quello che convince meno.
SBAFFO 7: Primo tempo anonimo dal punto di vista offensivo ma prova a venire molto incontro per fare gioco, e questo gli riesce bene. Nella ripresa è lui a sbloccare il match al minuto 70′ dal dischetto.
ALL. PALLADINI 7: La squadra non si disunisce dopo il goal del pareggio del Perugia e lotta fino alla fine. Una Samb diversa rispetto alle ultime partite, che riesce a strappare 3 punti meritati.
Dalla panchina:
PAOLINI 6,5 (74′): Entra bene e da nuove energie al centrocampo della Samb.
ALFIERI 6,5 (74′): Anche il suo ingresso, come quello di Paolini, è prezioso per corsa e geometrie.
EUSEPI 6 (74′): Si sacrifica e lotta tanto ma senza riuscire a incidere.
MARRANZINO 6 (88′): Ingresso grintoso, quello che serve sul finale di una partita del genere.
Arbitro Gianquinto 6 : Giusto assegnare il rigore alla Samb dopo la chiamata al FVS. Alcune decisioni dubbie su alcuni falli ma la prestazione è positiva.
