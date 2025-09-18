ANCONA – Nel comizio conclusivo della campagna elettorale di Francesco Acquaroli, tenutosi ad Ancona, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta con toni decisi, toccando sia temi politici interni che questioni di politica estera. Rivolgendosi ai presenti, Meloni ha sottolineato come in Italia nessuno sia oggetto di ostilità quanto lei stessa, affermando: «Difficilmente posso odiarmi da sola». Ha quindi invitato a ritrovare toni più pacati nel dibattito pubblico: «Calmiamoci, riportiamo il dibattito dove deve stare».
Nel suo intervento ha poi commentato la situazione mediorientale, definendo «sproporzionata» la reazione di Israele e criticando l’occupazione di Gaza City, una scelta – ha detto – che il governo italiano non può condividere.
Politica, Andrea Assenti: “Un’altra promessa mantenuta”. Quali?
Delle promesse mantenute dell’uscente consigliere regionale, francamente, non ne ricordiamo. In quella attuale, si riferisce ad un ospedale a Ragnola in piena zona turistica. Una scelta secondo molti sbagliata che rischia di rivelarsi un clamoroso boomerang.di Nazzareno Perotti
