SAN BENEDETTO – Il quadro completo degli orari dall’8a alla 16a giornata della Samb.
8ª giornata
TORRES – SAMB
Sabato 4 ottobre, ore 14:30
9ª giornata
SAMB – RAVENNA
Domenica 12 ottobre, ore 20:30
10ª giornata
LIVORNO – SAMB
Sabato 18 ottobre, ore 14:30
11ª giornata
ASCOLI – SAMB
Domenica 26 ottobre, ore 14:30
12ª giornata
SAMB – GUIDONIA
Domenica 2 novembre, ore 17:30
13ª giornata
CAMPOBASSO – SAMB
Venerdì 7 novembre, ore 20:30
14ª giornata
SAMB – TERNANA
Sabato 15 novembre, ore 20:30
15ª giornata
SAMB – PINETO
Domenica 23 novembre, ore 20:30
16ª giornata
AREZZO – SAMB
Domenica 30 novembre, ore 14:30
