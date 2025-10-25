Luca Bernabei non ce l’ha fatta: con la Samb un minuto di silenzio e lutto al braccio.

Quella sera del 6 settembre scorso, in una gremitissima Piazza del Popolo, che accoglieva con euforia ed entusiasmo l’Ascoli Calcio per la presentazione della squadra alla città, si respirava un clima diverso. Di fiducia, speranza e di certezza che tutto sarebbe andato bene per quel ragazzo, Luca Bernabei, di soli 21 anni, che aveva bisogno di cure per sconfiggere quella malattia che lo aveva costretto a lasciare il calcio. Quella sera sul palco salì la famiglia di Luca per ricevere dal Presidente Passeri una maglia bianconera, simbolo di una vicinanza e di un supporto che Ascoli e l’Ascoli ha provato a dare al giovane tifoso bianconero e ai suoi genitori.

La macchina della solidarietà si era messa immediatamente in moto, da Ascoli a San Benedetto del Tronto passando per Monticelli, della cui squadra Luca guidava il reparto d’attacco. Tifoserie e Società dell’Ascoli e della Sambenedettese si erano mobilitate per la raccolta fondi necessaria per sostenere le spese per le cure, con la consapevolezza che Luca, con tutto quel supporto morale, avrebbe avuto la spinta ulteriore per sconfiggere la malattia.

Purtroppo stamane la speranza se n’è andata, insieme a Luca. Uno strazio per la sua famiglia, per gli amici, per chi gli ha voluto bene e per chi, pur non conoscendolo, si era immedesimato facendo propria quella brutta e ingiusta storia.

Il Piceno oggi piange Luca Bernabei, piange Mattia Martoni, diciassettenne di Castignano che stamane ha perso la vita in un incidente stradale e non ha ancora smesso di piangere Marco Varani.