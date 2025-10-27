Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata. Condividi TAGS ascoli-samb derby fotogallery Lascia un commento Subscribe Connetti con Login Acconsento alla creazione di un account Quando fai il login per la prima volta tramite l'integrazione con i Social, salviamo le informazioni pubbliche del tuo profilo, in base alle tue impostazioni di privacy. Salviamo anche il tuo indirizzo e-mail per creare un account automaticamente. Una volta creato, ti potrai autenticare. NON acconsentoAcconsento Notificami Nuovi commenti di seguito al mio nuove repliche ai miei commenti Acconsento alla creazione di un account Quando fai il login per la prima volta tramite l'integrazione con i Social, salviamo le informazioni pubbliche del tuo profilo, in base alle tue impostazioni di privacy. Salviamo anche il tuo indirizzo e-mail per creare un account automaticamente. Una volta creato, ti potrai autenticare. NON acconsentoAcconsento Per commentare bisogna essere autenticati 0 Commenti più vecchi più nuovi più votati Inline Feedbacks View all comments articoli CORRELATI Pagelle Ascoli-Samb 1-0, rimpianti N. Toure ed errori arbitrali La Samb cade al "Del Duca" ma non sfigura, lotta fino alla fine ed esce dal campo a testa alta di Leonardo Frattali Scomparsa Luca Bernabei, l’Ascoli scenderà in campo con il lutto al braccio Prima dell'inizio del derby con la Samb verrà osservato un minuto di silenzio di Redazione Atmosfera da brividi per la rifinitura pre Ascoli-Samb Curva piena al Riviera delle Palme per caricare i rossoblu in vista del derby di Antonio Di Salvatore BEPOP, IL PROTAGONISTA SEI TU! Il servizio di Riviera Oggi per le attività commerciali Costruiamo per te contenuti di valore che sono veicolati sia sul giornale on line che sui nostri social media: testi, foto, video, contest. clicca qui per saperne di più wpDiscuzInsert
Lascia un commento