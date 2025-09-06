SAN BENEDETTO – Dopo il punto conquistato a Gubbio, la Samb si accinge ad affrontare la prossima giornata di campionato contro il Forlì, partita che verrà disputata domenica 7 settembre alle ore 20.30 al Riviera delle Palme.

I rossoblu dovranno farsi trovare pronti per quello che sarà un match complicato, sfruttando anche la spinta degli oltre 7000 tifosi presenti. I romagnoli, dal loro canto, arrivano sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria di misura nel derby contro il Ravenna, propiziata dal gol di Saporetti, ala sinistra dei biancorossi.

Il Forlì è riuscito a portare a casa i 3 punti, sfruttando al meglio la spinta sulle fasce sia dei terzini con le loro continue sovrapposizioni, sia, soprattutto, degli esterni offensivi, poco precisi nei cross, ma abili nel rientrare in mezzo al campo sul loro piede forte.

Inoltre, nonostante percentuali di possesso palla non sempre alte, è riuscito spesso ad andare al tiro sia nelle due vittorie con Ravenna in campionato e Virtus Verona in coppa, sia nella sconfitta per 1-0 contro l’Arezzo, anche se non sempre con molta efficacia.

Di conclusioni a rete, però, i biancorossi ne concedono altrettante, dimostrando qualche carenza in difesa. Il loro punto forte in questo reparto è sicuramente il portiere Martelli, spesso protagonista di interventi decisivi, ma anche bravo tecnicamente a far ripartire l’azione dal basso, qualità che il Forlì sfrutta spesso in partita.

Domenica quindi, come ogni giornata di quest’ imprevedibile girone di Serie C, ci aspetterà un incontro sicuramente aperto ed equilibrato. La Samb dovrà stare attenta a non soffrire le insidiose incursioni avversarie, soprattutto sugli esterni, e a sfruttare le difficoltà difensive degli avversari nei contrasti e negli 1 contro 1, con la speranza che l’aiuto del calorosissimo ed immancabile tifo casalingo possa condurre alla vittoria gli uomini di mister Palladini.