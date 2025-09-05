SAN BENEDETTO – L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Spazzafumo si apre a nuove energie, accogliendo nella propria maggioranza Forza Italia.

«Abbiamo deciso di allargare la squadra di governo della nostra amata San Benedetto – spiega il Sindaco – convinti che la crescita della città passi da un dialogo costante e da una condivisione di idee e progetti concreti. La Riviera delle Palme ha bisogno di uno slancio ulteriore, di un lavoro di squadra capace di valorizzare ciò che è stato fatto e di affrontare con coraggio ciò che resta da fare.»

L’ingresso di Forza Italia nasce da un percorso di confronto che ha messo al centro:

• il miglioramento delle infrastrutture urbane e del decoro cittadino;

• una gestione più attenta e programmata dei flussi turistici;

• una visione urbanistica moderna, attenta alla sostenibilità e ai servizi di prossimità;

• un rafforzamento delle politiche sociali, con particolare attenzione alle fragilità;

• un impegno rinnovato per la sanità territoriale, affinché l’ospedale Madonna del Soccorso risponda sempre meglio ai bisogni dei sambenedettesi.

«Non si tratta di un’operazione politica fine a sé stessa – aggiunge Spazzafumo – ma di una scelta che nasce dalla volontà di dare alla città nuove energie e nuove competenze. Da oggi lavoreremo uniti e coesi, con l’orizzonte dei prossimi due anni per portare a termine i progetti già avviati e aprirne di nuovi. Vogliamo che i cittadini sentano, ogni giorno, la differenza di avere un’amministrazione che fa squadra e che guarda al futuro.»