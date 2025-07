A cura dei nostri inviati Mauro Vannini, Antonio Di Salvatore e Leonardo Frattali

SAN BENEDETTO – Il presidente del Consiglio comunale di San Benedetto del Tronto Bruno Gabrielli ha convocato il civico consesso per sabato 30 luglio alle 9 in prima convocazione e, in caso di seduta deserta. il 1° agosto alle 21 in seconda convocazione. Venti i punti all’ordine del giorno (VEDI QUI).

18.00 Numero legale raggiunto, il Consiglio può iniziare.

18.02 Comunicato il passaggio di Pasqualino Piunti alla Lega.

18.05 Interrogazione di Luciana Barlocci all’amministrazione in merito alla mancata pulizia dei cassonetti dei rifiuti: “Quali interventi intendete mettere in pratica per risolvere il problema?” Risponde l’assessore Lorenzo Vesperini: “Come da lei sottolineato queste situazioni creano disagi di decoro, come amministrazione ci stiamo prodigando per garantire un calendario aggiornato della pulizia dei cassonetti, già fatta nei mesi di maggio e giugno. Per quanto riguarda i cassonetti dei ristoranti e alberghi, devono essere puliti con senso civico dalle stesse attività per garantire il decoro urbano”. La replica di Barlocci: “Dimostrate a questa città che i soldi che paghiamo siano usati bene, due soli passaggi in un’estate non sono sufficienti”.

18.17 Seconda interrogazione di Luciana Barlocci sul manto erboso del campo Merlini: “E’ intenzione dell’amministrazione investire 630 mila euro per il restauro per la stagione 2025/26 viste le condizioni critiche in cui versa attualmente?”. Risponde l’assessora allo Sport Cinzia Campanelli: “Ci siamo attivati per una procedura di lavori che porteranno all’omologazione del campo sintetico. Nel settore sport l’amministrazione dal gennaio 2025 ad oggi sono state organizzate oltre 50 manifestazioni sportive coinvolgendo associazioni da ogni parte d’Italia. In dieci parchi pubblici è possibile praticare sport gratuitamente. Il campo sportivo Ciarrocchi è stato concesso con affidamento trentennale all’US Sambenedettese, ricordo anche che il Comune si è impegnato per il rifacimento della vasca esterna della piscina, oltre all’investimento del parquet del palasport Speca. Investiti 280 mila euro anche sulla beach Arena, una zona strategica per lo sport estivo. Sul Riviera delle Palme investiremo mezzo milione di euro. Tutto questo per ringraziare l’ufficio sport e lavori pubblici per il lavoro svolto”. Replica di Barlocci: “L’amministrazione si sarebbe dovuta muovere prima, più di un anno fa. Inoltre molte società sportive non sono felici dell’attuale gestione. L’Atletico Mariner, che si è salvato sul campo, dovrà giocare in Promozione a Martinsicuro perchè non ci sono le strutture. Lei assessora è distante da questo mondo, ci sono troppi problemi irrisolti”.

18.40 Interrogazione di Aurora Bottiglieri sui lavori della ciclovia adriatica e sulla manutenzione straordinaria dei cantieri di via Morosini e via Trieste. Risponde l’assessore Lorenzo Vesperini: “Entro lunedì verrà riaperta al traffico via Morosini, via Colombo tornerà a doppio senso. Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica anche quella è stata ripristinata”.

18.44 Interrogazione di Paolo Canducci sulla proposta di una nuova fermata ferroviaria in zona stadio per rendere più accessibile l’accesso per i residenti: “Importante per la mobilità sostenibile soprattutto vista la collocazione del nuovo ospedale in zona Ragnola tra viale dello Sport e via Sgattoni”. La parola al sindaco Spazzafumo: “Con Rfi sono in corso varie interlocuzioni, in primis per la riqualificazione delle stazioni di San Benedetto e Porto d’Ascoli, oltre all’arretramento e al servizio di metropolitana di superficie. E’ nostra intenzione aprire un tavolo con la regione portando l’interesse oggettivo per migliorare il traffico urbano”. Replica di Canducci: “In seguito ad una risposta così sintetica, mi pare di capire che non ci sia nulla di concreto”.

18.50 Interrogazione di Andrea Traini sulla pensilina di via Val Tiberina, Vesperini informa che a ridosso di ferragosto verrà riposizionata.

18.55 Interrogazione di Annalisa Marchegiani sui box della piccola pesca, a quanto ammontano i costi della demolizione. Laura Camaioni: “I manufatti della piccola pesca come è noto ebbero delle difficoltà di reperimento materiali, essendo stati realizzati durante l’emergenza covid. Per tanto il Comune ha reperito fondi di bilancio per la loro demolizione”. Marchegiani: “Mi auguro che lei presti maggiore attenzione alle esigenze della piccola pesca artigianale, spero che non si vadano a demolire i manufatti con i fondi della comunità europea”.

19.00 Comunicazione del sindaco al Consiglio della revoca della nomina da vicesindaco a Tonino Capriotti: “Si è reso necessario obbligatoriamente nominare un nuovo vicesindaco, a garanzia della continuità amministrativa. Comunico al Consiglio che ho nominato l’assessore Laura Camaioni. Si tratta della prima donna a ricoprire questo ruolo a San Benedetto del Tronto, sono orgoglioso di questo”.

19.07 Si passa al 14esimo punto all’ordine del giorno, illustrato dall’assessore al bilancio Domenico Pellei: “Monitoraggio delle entrate del regolamento di contabilità comunale e variazione di assestamento generale”.

19.16 Giorgio De Vecchis torna sulla polemica della “defenestrazione” del vicesindaco Capriotti: “Tutti contenti della prima vicesindaca donna, ma poi bisogna conoscere le motivazioni reali di quello che è successo. Già avete una maggioranza risicata, dopo questa faida i problemi si sono risolti? E’ tutto apposto? La città si chiede questo. La comunicazione come al solito è carente. Pur di rimanere attaccati alla poltrona siete disposti a tutto”.

19.23 Paolo Canducci: “Spero che la scelta del nuovo vicesindaco sia stata fatta in base al merito e non al genere maschio o femmina. Ma restano comunque dei vuoti, visto che lei sindaco accentra su di se anche la delega ai lavori pubblici. Quando ha nominato Vesperini dopo l’ennesima crisi di maggioranza, era perchè non aveva trovato nulla di meglio tra i suoi candidati. Ora mi preoccupa sapere chi sceglierà per i lavori pubblici. Noto un clima da ultimo giorno di scuola, una delibera così importante è stata votata da sette consiglieri comunali e lei sindaco si è astenuto senza nemmeno spiegare il motivo, dato che era stata portata dalla sua maggioranza. Oggi l’assessore allo sport ha fatto un elenco delle sue attività senza che le fosse richiesto, dunque vi chiedo: siamo ai titoli di coda? L’impressione è quella”.

19.45 Dichiarazioni di voto in corso.

20.00 Si passa al voto del punto numero 14 all’ordine del giorno: 13 favorevoli, 11 contrari: il consiglio approva.

20.10 Si passa al punto 15, illustrato da Domenico Pellei, assessore al bilancio: “Approvazione del documento unico di programmazione periodo 2026-2028 e verifica di stato di attuazione dei programmi”.

20.13 Luciana Barlocci: “Mi stupisce che per il campo Merlini e altri impianti sportivi siete rimasti vaghi. E’ chiaro che verranno invece ristrutturati il campo Maggioni e la pista di pattinaggio”.

20.30 Paolo Canducci: “La vostra scarsa capacità di programmare è evidente in ogni Dup che presentate”.

20.36 Aurora Bottiglieri: “Gli uffici lavorano, ma quello che manca è il manico. Non c’è indirizzo politico”.

20.50 Giorgio De Vecchis: “Una maggioranza così risicata non fa altro che allungare i tempi della pubblica amministrazione. Il Ballarin ne è l’esempio”.

21.03 Fabrizio Capriotti: “Nel nostro comune ci sono 59 attività affittacamere, 43 bnb, 65 alberghi, un agriturismo, 6 residence e 749 case ammobiliate ad uso turistico con licenza. Questo significa che ad oggi abbiamo 1100 attività turistiche attive del nostro comune. Se fino a qualche anno fa, c’era un interesse marginale, ma oggi questi dati dimostrano in maniera inconfutabile il fatto che la nostra città vive di turismo ed è cambiato il modo di guardare ad esso. Noi facciamo 400 mila presenze nei periodi non estivi, ci vuole programmazione. Operatori turistici e Comune si devono unire per lavorare insieme e non guardare a futili campanilismi, questa è la visione della nostra amministrazione”.

21.14 Umberto Pasquali: “Non si capisce il motivo di tutta questa polemica sui social contro un monumento, stiamo aspettando il parere della soprintendenza, Paolo Perazzoli ha fatto tanti monumenti e noi stiamo continuando su questa linea”.

21.30 Parola al sindaco Antonio Spazzafumo che apre il suo intervento con una replica a Canducci: “Io faccio politica da quattro anni scarsi, se i cittadini hanno scelto di mandare me al ballottaggio anzichè lei un motivo ci sarà stato. Tutti i cittadini con cui parlo mi dicono di ricandidarmi perchè un mandato solo non basta per fare tutto ciò che ci siamo proposti di fare. Di attività questa amministrazione ne ha fatte tante, siamo partiti da zero abbiamo dovuto trovare i fondi, purtroppo la burocrazia rallenta i tempi, ma al prossimo sindaco lasceremo progetti concreti e attuabili, come il vecchio municipio e villa Rambelli. Consigliera Bottiglieri, lei mi parla di manico. Io ascolto tutte le critiche ma poi valuto se sono costruttive o no. Abbiamo avuto un evento tragico di pioggia, su cui non si può fare niente. Abbiamo un sistema fognario datato, bisognerebbe aprire tutta la città e rifarli da capo ma capite che è infattibile, già la gente ci insulta se rifacciamo un asfalto. Venerdì ho un incontro con la Ciip e vedremo come avviare un tavolo per migliorare la situazione degli scoli dei sottopassaggi. Sul Ballarin c’è una variante in corso, i lavori ripartiranno a settembre anche perchè c’è una scadenza che dobbiamo rispettare. In quattro anni questa amministrazione si è caricata sulle spalle tanti di quegli impegni che erano fermi da decenni. Crisi politiche? Mi sono divertito ad andare indietro nel tempo, le crisi politiche ce le hanno avute tutti, l’importante è che da una criticità si possa trovare uno spiraglio per migliorare. Al prossimo sindaco lascerò un’eredità importante, io sono in pace con la mia coscienza”.

22.00 Terminate le dichiarazioni di voto, si passa alla votazione del punto numero 15 all’ordine del giorno: 13 favorevoli, 12 contrari. Il Consiglio approva.

22.14 Si passa alla discussione del 16esimo punto, riguardante l’assemblea dei comuni soci della Ciip Spa del 27/06/2025

22.23 Si vota il 16esimo punto: 17 favorevoli, 6 contrari, 1 astenuto. Il Consiglio approva.

22.26 Al voto il 17esimo punto: 18 favorevoli, 6 astenuti: il Consiglio approva.

22.30 Votazione del 18esimo punto: 13 favorevoli, 12 astenuti: il Consiglio approva.

22.35 Si passa al punto 19, sull’approvazione della proposta di sperimentazione dell’utilizzo del taser e body cam per il corpo di polizia locale. Un periodo di sperimentazione che durerà sei mesi, per poi valutare se dotare in maniera definitiva gli agenti di questo strumento.

22.38 Luciana Barlocci si dice contraria: “Non c’è motivo di dotare la polizia locale di quella che è a tutti gli effetti un’arma. Temo che per noi ci possa essere un risvolto controproducente, si vuole affidare alla Municipale un compito non a loro preposto”.

22.46 Della stessa opinione Paolo Canducci: “La polizia municipale ha bisogno di personale, non di armi”.

22.51 Diversa l’opinione di Lorenzo Marinangeli, Lega: “Si tratta di un’arma di difesa e non di offesa, che va usata in caso di estrema ratio ma che può essere utile in caso di grave necessità”.

22.55 Simone De Vecchis: “Voglio ricordare a tutti i colleghi consiglieri che qui si voterebbe solo una sperimentazione. Non è un’arma fatale, ma di deterrenza e difesa personale”.

23.00 Aurora Bottiglieri: “Come medico dico che è pericoloso utilizzarlo”.

23.04 Pasqualino Piunti: “Dobbiamo ascoltare le esigenze dei vigili che chiedono di essere tutelati in situazioni a rischio. E’ una sperimentazione che va studiata”.

23.06 Giorgio De Vecchis: “Si tratta di uno strumento inutilizzabile. Un vigile non potrà mai sapere se la persona che ha davanti è sotto effetto di droghe o alcool. La polizia locale non si occupano di pubblica sicurezza, affidargli uno strumento del genere significa cambiare i ruoli che competono a Carabinieri, Gdf e Forestale”.

23.10 Stefano Gaetani: “Il problema che mi pongo è se stiamo dipingendo la città come qualcosa che non è. Episodi gravi non saranno mai competenza dei vigili urbani. Mi preoccupa più che quando ci sono eventi in Piazza Giorgini continuano ad entrare macchine dalla via del faro”.

23.17 Andrea Traini: “Nessuno ha detto che la polizia locale debba sostituire le forze preposte alla sicurezza pubblica, ma questa è l’occasione per fornire loro uno strumento in più di sicurezza”.

23.22 Umberto Pasquali: “I vigili devono fare tutt’altra cosa. Per l’ordine pubblico c’è l’esercito che deve provvedere. Un’arma di offesa è sempre pericolosa e va usata con consapevolezza”.

23.25 Fabrizio Capriotti: “Dire che il problema della sicurezza per gli agenti non ci sia significherebbe mettere la testa sotto la sabbia. Trattandosi di sei mesi di sperimentazione, non stiamo dando il via definitivo a questa iniziativa, quindi il nostro voto sarà favorevole”.

23.30 La replica dell’assessore Lorenzo Vesperini: “Ribadisco che si tratta di una sperimentazione, la decisione non è autonoma del singolo agente ma sarà di reparto. Capisco la divisione dei consiglieri ma credo che bisogna fare un passo avanti per poi tornare in aula e decidere al termine dei sei mesi”.

23.45 Si passa al voto del 19esimo punto: 16 favorevoli, 9 contrari, il Consiglio approva.

23.50 Finisce qui il Consiglio comunale, rinviato alla prossima seduta il punto numero 20 sulla revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini.