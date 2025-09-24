SAN BENEDETTO – Al via il Consiglio comunale del 24 settembre. QUI LA DIRETTA

1 CONVALIDA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL SIG. VALERIO PIGNOTTI, A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DALLA CARICA DEL CONSIGLIERE STEFANO MUZI NOMINATO ASSESSORE (EX ART.64, COMMA 2 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)

2 2 APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 25/08/2025

3 3 INTERROGAZIONE A INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI AURORA BOTTIGLIERI E PAOLO CANDUCCI AD OGGETTO: “RISERVA SENTINA” (PROT. N. 65185 DEL 01/09/2025)

4 4 INTERROGAZIONE A INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI AURORA BOTTIGLIERI E PAOLO CANDUCCI AD OGGETTO: “BOZZA REGOLAMENTO ACUSTICO” (PROT. N. 65580 DEL 02/09/2025)

5 5 INTERPELLANZA A INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA COMUNALE LUCIANA BARLOCCI AD OGGETTO: “GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT “B.SPECA” E DELLA PISCINA COMUNALE “P. GREGORI” ” (PROT. N. 68012 DELL’11/09/2025)

6 6 INTERROGAZIONE A INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PAOLO CANDUCCI E AURORA BOTTIGLIERI AD OGGETTO: “EVENTO “AZZURRA LIBERTA'” – OCCUPAZIONE SPIAGGIA LIBERA” (PROT. N. 69408 DEL 16/09/2025)

7 7 INTERPELLANZA A INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA COMUNALE LUCIANA BARLOCCI RIGUARDANTE L’AREA EX BALLARIN (PROT. N. 69803 DEL 17/09/2025)

8 8 INTERROGAZIONE A INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE COMUNALE LORENZO MARINANGELI AVENTE AD OGGETTO: “CANDIDATURA DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO A ”CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO 2026”” (PROT. N. 70132 DEL 18/09/2025)

9 9 NOMINA ASSESSORE COMUNALE E MODIFICA DELLE DELEGHE AGLI ASSESSORI – COMUNICAZIONE DEL SINDACO

10 10 COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA (D.G.C. n. 196/2025)

11 11 RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 ADOTTATA IN VIA D’URGENZA CON D.G.C. N.176/2025 A FAVORE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO IN ACCORDO CON I SERVIZI SOCIALI (U.O. “GESTIONE SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA)

12 12 RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 ADOTTATA IN VIA D’URGENZA CON D.G.C. N.184/2025 PER INTERVENTI NELL’AMBITO DEI LAVORI PUBBLICI, DEL SOCIALE (ATS 21) E DEL PROVVEDITORATO-ECONOMATO

13 13 ARTICOLO 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA ESECUTIVA N.571/2025 DEL TAR MARCHE

14 14 ARTICOLO 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER ORDINANZA N. 23633/2025 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZ. I CIV.

15 15 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRADALE DI VIA CARNIA/VALLE DEL FORNO AD OVEST DELL’INFRASTRUTTURA AUTOSTRADALE IN SEGUITO AGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI. LAVORI IN SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. N. 36/2023 – RICONOSCIMENTO DELLA SPESA ART. 191, COMMA 3, D.LGS. 267/2000 SMI

16 16 APPROVAZIONE RENDICONTO CONSOLIDATO 2024 COMPRENSIVO DEI RISULTATI DELL’ISTITUZIONE “A. VIVALDI”

17 17 ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2024 DEL GRUPPO CITTA’ DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

18 18 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 – APPLICAZIONE QUOTA DISPONIBILE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2024 E DI QUOTA PARTE DELLA PARTE ACCANTONATA

19 19 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 AI SENSI L’ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I A FAVORE DI SERVIZI VARI

20 20 AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 EX ART. 37 D. LGS. 36/2023 E DEL DUP 2025/2027

21 21 MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE CONSILIARE DI INDAGINE ISTITUITA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 121 DEL 25/08/2025 Di seguito gli interventi

Giselda Mancaniello, Viva San Benedetto: “Essere qui nei banchi dell’opposizione è una sconfitta, avevamo creduto ad una realtà e a un progetto diverso quattro anni fa da cui oggi siamo costretti a prendere le distanze.

Paolo Canducci: “In questi quattro anni ne abbiamo viste di tutti i colori, siete un’amministrazione senza ne capo ne coda. Sindaco, lei certifica il fallimento in ogni sua scelta. Dalla cultura, all’urbanistica, ai lavori pubblici, al sociale. La sua presenza è ingombrante e dannosa”.

Giorgio De Vecchis: L’immoralità politica di quanto accaduto in questa amministrazione non si era mai visto, in sfregio agli elettori e al vostro mandato elettorale. Non c’è stata nessuna motivazione pubblica”.

Lorenzo Marinangeli, Lega: “Sindaco lei è un equilibrista che sta cercando in tutti i modi di arrivare a fine mandato appeso ad un filo”.

Andrea Traini, Fratelli d’Italia: “Non condividiamo questa scelta e rimaniamo all’opposizione, è una pagina triste della politica cittadina”.

Aurora Bottiglieri, Pd: “Mi spiace per la città di San Benedetto che si mettano davanti agli interessi pubblici quelli personali”.

Umberto Pasquali, gruppo misto: “Ci sono dei precedenti, nell’amministrazione Piunti, di elementi passati dalla minoranza alla maggioranza. Qui ci si meraviglia, ma quando lo fanno gli altri è tutto regolare”.

Luciana Barlocci, gruppo misto: “Il fallimento è stato immediato, dal primo giorno. Questa doveva essere un’amministrazione libera, ma poi il progetto non è stato rispettato”.

Emanuela Carboni, Piunti Sindaco: “La scelta di FI di passare in maggioranza è incoerente e non la condivido”.

Pasqualino Piunti, Lega: “Nei Governi quando vengono sostituiti tre ministri il Capo dello Stato lo richiama perchè non è stato rispettato il programma”.

Annalisa Marchegiani: “Cosa dobbiamo aspettarci dal neo assessore Muzi e dall’assessore Sanguigni ai lavori pubblici? Come si suol dire se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”.

La replica del sindaco Spazzafumo: “Capisco che siamo in clima di campagna elettorale, ma non accetto critiche da chi ha scheletri nell’armadio. Queste cose succedono, così come sono successe in passato. Il nostro unico obiettivo è rispettare il programma di mandato, chi si rivede in questo concetto resta a governare, altrimenti va via. L’unica cosa che interessa alla città è che le cose vengano fatte, noi lavoriamo per portare cose concrete. A chi si è defilato dopo un anno o un anno e mezzo, dico che è troppo facile. Con Forza Italia dobbiamo lavorare per portare a termine i nostri obiettivi. Sull’assessore Sanguigni, considerando le sue capacità, ha le competenze per prendersi a carico i lavori pubblici, dire che sono allo sbando significa mortificare il lavoro di tante persone che si stanno impegnando giorno e notte. Le persone che incontro per strada mi ringraziano per i lavori che stiamo portando avanti, abbiamo portato in questa città obiettivi insperati”.

Simone De Vecchis, Forza Italia: “Credo sia giusto chiarire ai cittadini questa operazione. La questione è semplice. Io mi sono candidato con questa compagine civica per governare questa città. E’ stato evidente che, visti gli assessori e i consiglieri cambiati, non tutto era andato bene. Per questo motivo sono uscito dalla maggioranza. Ho fatto il mio percorso all’opposizione e ora si è presentata l’opportunità di rientrare in maggioranza per cercare di incidere. Se non otterremo i risultati che ci siamo prefissati, tornerò a fare il mio lavoro perchè non vivo di politica”.

Si passa alla votazione. Con 24 favorevoli il consiglio approva la convalida della carica del consigliere Valerio Pignotti, a seguito della nomina di Stefano Muzi ad assessore.

Interrogazione di Aurora Bottiglieri sulla Sentina: “Com’è possibile che sia stata spianata la duna”? Risponde l’assessore Sanguigni: “La ruspa non ha spianato la duna ma ha solo fatto posto ad un evento che doveva accogliere”.

Reclami per inquinamento acustico, l’interrogazione di Aurora Bottiglieri. Risponde l’assessore Sanguigni: “Sono stati fatti due verbali per infrazioni acustiche e altri cinque per occupazione di suolo pubblico. La bozza del regolamento acustico è pronta”.

Interpellanza della consigliera Barlocci riguardo il Palazzetto dello Sport: “Considerando l’elevato numero di utenti, i ritardi dei lavori hanno costretto alcune società a spostarsi in sistemazioni provvisorie. Inoltre i lavori della piscina comunale Gregori sono stati interrotti”. Risponde l’assessore allo sport Cinzia Campanelli: “Sulla piscina, i lavori sono stati interrotti per consentire la perizia di una variante richiesta per le infiltrazioni d’acqua. I lavori saranno completati entro l’anno con un investimento di mezzo milione di euro. Riguardo il Palasport, già dalla prossima settimana è prevista la fase di pulizia della pavimentazione e proprio oggi è stata riaperta la palestra”.

Interrogazione sull’evento “Azzurra Libertà”, occupazione di spiaggia libera. Paolo Canducci: “Visto che l’amministrazione era stata definita senza scopo di lucro ha visto la partecipazione di politici nazionali, chiedo al sindaco se era previsto che fosse destinata una parte di spiaggia libera per questo evento”. Spazzafumo: “Resta facoltà del comune permettere manifestazioni del genere fino ad un limite di 15 giorni, l’utilizzo della spiaggia libera non va contro il regolamento comunale. La manifestazione rientra a pieno titolo nei requisiti, pertanto non si pone un problema di destinazione dell’area, trattandosi di uno scopo ricreativo non a scopo di lucro”. Canducci ribatte: “C’erano mille posti dove si poteva svolgere la manifestazione, invece è stato fatto un abuso concedendo un pezzo di spiaggia che non si poteva usufruire. Questo, sindaco, è il primo prezzo che ha dovuto pagare per l’ingresso di Forza Italia in maggioranza, alle spalle dei cittadini e dei turisti”.

Tema Ballarin, Barlocci: “Cosa ha causato lo slittamento dei lavori? Cosa accade se non si riesce a rispettare la scadenza del marzo 2026?” Risponde Sanguigni: “La sospensione è dovuta alla perizia di variante. Sulla fine dei lavori non mi esprimo ma ad oggi ci sono tutti i presupposti per terminarli entro la scadenza prevista dal Pnrr. Nel caso in cui non ci saremo con i tempi chiederemo una motivata proroga agli uffici ministeriali competenti”. La replica di Barlocci: “Ci sono degli interventi non finanziati. Voi avete fatto fare una paesaggistica di un quinto del Ballarin perchè le risorse non ci sono. Io spero che il 30 marzo saremo tutti a festeggiare la fine dei lavori, ma qui abbiamo dei problemi serissimi non affrontati”.

Interrogazione a iniziativa del consigliere comunale Lorenzo Marinangeli avente ad oggetto: la candidatura del Comune di San Benedetto del Tronto a capitale italiana del libro 2026. L’assessore Sebastiani: “La nostra città vanta festival letterari storici, ma nonostante l’impegno il nostro Comune non è stato selezionato nelle 5 finaliste, ma aver partecipato a un bando di così alto profilo è motivo di grande orgoglio per San Benedetto”.

Con 13 voti favorevoli e 10 contrari il Consiglio approva il punto 11 all’ordine del giorno. Stesso esito anche per il punto 12. Affrontati in un’unica discussione i punti 13, 14 e 15. Con 15 voti favorevoli, 5 contrari e 4 astenuti il Consiglio approva”.

Dopo la pausa, il Consiglio riprende con i punti 16 e 17 illustrati dall’assessore Pellei in un’unica discussione.

Valerio Pignotti, Forza Italia: “Quello che è stato fatto con la Ciip è un grande risultato, portarla a San Benedetto è motivo di orgoglio”.

Scontro dialettico tra Giorgio De Vecchis e Valerio Pignotti. A breve il video della bagarre in aula consiliare.

Giorgio De Vecchis: “Non parteciperò al voto di una delibera illegittima in quanto non prevede il controllo pubblico della società partecipata più importante”.

Si passa al voto dei punti 16 e 17: con 13 favorevoli e 10 contrari il Consiglio approva.

L’affondo di Barlocci, gruppo misto: “Perchè quest’estate così tanti eventi assegnati agli stessi organizzatori? La stagione estiva non mi sembra sia andata bene, eppure si è speso tantissimo”.

Paolo Canducci: “Un bilancio di 70 milioni e sono 4 anni che date incarichi esterni per qualsiasi cosa. Liberateci”.

Annalisa Marchegiani, gruppo misto: “Va bene spendere i soldi ma dipende come, se guardiamo i risultati del turismo tutti si lamentano. Questa è una delle amministrazioni che ha speso di più”.

Andrea Traini, Fratelli d’Italia: “Tra pochi giorni inizierete il quinto anno di mandato ma ad oggi la fuori di nuovo non c’è niente”.

Simone De Vecchis, Forza Italia: “Entriamo in maggioranza tentando di portare un cambio di metodo. Se non ci riusciremo andremo a casa”.

Si passa alla votazione dei punti 18 e 19: con 12 voti, 10 contrari e 1 astenuto. Il Consiglio approva.

Con 13 voti favorevoli e 10 contrari passa anche il programma triennale di beni e servizi.

21esimo punto all’ordine del giorno: con 23 voti favorevoli il Consiglio approva. Finisce qui, alle ore 00.22 il Consiglio comunale.

