Negli ultimi mesi si sta parlando molto di intelligenza artificiale, è diventata ormai una tecnologia chiave del nostro tempo, capace di influenzare non solo il modo in cui comunichiamo o cerchiamo informazioni, ma anche il modo in cui le aziende prendono decisioni e organizzano il lavoro quotidiano.

Nel 2025 siamo di fronte a un passaggio epocale, a tutti gli effetti si tratta di una vera e propria rivoluzione industriale e culturale: non si parla più semplicemente di “automazione” – concetto ampiamente superato – ma di AI Agents, veri e propri colleghi digitali capaci di supportare le imprese nelle scelte strategiche e nelle attività quotidiane.

Un AI Agent non è un semplice software che risponde a domande o che ripete un compito predefinito a memoria. È un collega digitale, una risorsa autonoma in grado di apprendere dai dati, adattarsi al contesto e agire per obiettivi. In altre parole, non si limita a “eseguire”: sa analizzare i dati , suggerire soluzioni innovative basate sul dato e persino decidere, diventando un alleato concreto per imprenditori e manager.

Perché si parla tanto di Intelligenza Artificiale in azienda?

Secondo un recente rapporto McKinsey*, un quarto delle aziende leader a livello mondiale sta già introducendo AI Agents delle aziende leader a livello mondiale, la stragrande maggioranza sta già introducendo AI Agents per ottimizzare processi che spaziano dall’assistenza clienti all’analisi predittiva, dalla gestione dei contatti alla personalizzazione delle offerte commerciali.

Non si tratta di una moda passeggera: è un vero cambio di paradigma, che riguarda tutte le aree aziendali – marketing, vendite, operations, strategia e anche il customer care.



*McKinsey, Seizing the Agentic AI Advantage, 13 giugno 2025.



Agenti AI un supporto al capitale umano



La domanda che molti si pongono è: “Questi sistemi di intelligenza artificiali chiamati Agenti AI sostituiranno le persone?” La risposta è no.

Gli AI Agents o Agenti Ai che dir si voglia, non eliminano il lavoro umano, ma lo potenziano.

Liberano tempo dalle attività ripetitive e permettono a imprenditori e dipendenti di concentrarsi su ciò che conta davvero: strategie, creatività e decisioni di valore.

È una rivoluzione culturale quella in atto, prima ancora che tecnologica: imparare a lavorare insieme a queste nuove risorse digitali significherà avere aziende più resilienti e pronte a competere in mercati sempre più complessi. Ti propongo qui alcuni esempi pratici:

Customer service : un AI Agent non si limita a rispondere alle domande dei clienti, ma analizza le richieste e propone soluzioni personalizzate, anticipando possibili problemi futuri.

E-commerce : qui un AI agent può osservare il comportamento d’acquisto degli utenti e suggerisce in tempo reale i prodotti più adatti, aumentando le probabilità di vendita.

Vendite e marketing : analizza i dati dei potenziali clienti, li classifica e segnala al team commerciale quelli con maggiori probabilità di diventare clienti effettivi.

In tutti questi casi, gli agenti digitali non lavorano al posto delle persone, ma al loro fianco, migliorando velocità ed efficienza.

Il rischio di un’AI senza guida

Naturalmente, come ogni innovazione, anche gli AI Agents vanno governati con criterio. Automatizzare senza una guida può generare problemi di immagine, errori comunicativi e perdita di fiducia da parte dei clienti. Per questo ritengo fondamentale un approccio strutturato, che unisca tecnologia, controllo umano, etica e strategia: è la logica che sta alla base del nostro Metodo AI Adaptive.

Proprio per questo motivo, ho deciso di dare mandato in azienda di iniziare a sviluppare questo filone in modo concreto. In Webeing stiamo già sperimentando con successo gli AI Agents nei nostri processi interni e li stiamo introducendo gradualmente anche nei progetti dei clienti.

Un esempio recente riguarda la gestione dei contatti dopo eventi e fiere: attività che fino a ieri richiedevano molto tempo per essere gestite manualmente. Oggi, grazie a un AI Agent, riusciamo a classificare i lead, inviare email personalizzate e programmare i follow-up in automatico.

Il risultato? Maggiore efficienza, più personalizzazione e più tempo da dedicare alle attività strategiche, quelle che davvero fanno crescere il valore del business.

Gli AI Agents non sono più il futuro: sono il presente. La vera sfida è imparare a integrarli nel modo giusto, mantenendo sempre al centro l’ingegno e la creatività umana.

Chi saprà cogliere questa opportunità non solo resterà competitivo, ma potrà crescere con una marcia in più.