Dopo numerose selezioni di talenti effettuate durante l’anno in molte regioni d’Italia ora è la volta della Finale nazionale del Venus Talent Show… uno spettacolo, in onda da anni anche sulle reti Mediaset, di nuovi talenti nei settori moda, danza e canto che offre la grande opportunità di esibirsi gratuitamente e di tentare la scalata al successo.Molti infatti i concorrenti che dopo la vetrina del Venus Talent Show hanno iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo.. Ideato dal manager e producer Ivan Antonio Giampietro della Venus Entertainment, lo spettacolo da ben venti anni registra puntualmente il tutto esaurito nelle piazze, nei teatri e negli auditorium italiani che lo ospitano.

La “liturgia” della formula è immutata, ma pur sempre attuale e di grande successo: ciascun concorrente si esibisce nella propria categoria e vengono premiati, una ragazza ed un ragazzo che, rispettivamente nel proprio campo, si contendono il primo premio.

Dal 2015, il Talent si è ulteriormente impreziosito, inglobando un prestigioso riconoscimento, prodotto da Fioralba Castellano, Premio Mastro Sino, conferito a eminenti personalità della cultura, dell’imprenditoria, dello spettacolo e non solo.

Fra gli altri, hanno ricevuto il premio: Beppe Convertini, Alda D’Eusanio, Aida Yespica, Piero Mazzocchetti, Andy Bellotti, Fioretta Mari, Giuseppe Povia, Luca Di Nicola, Sara Ricci, JoSquillo, Emanuela Metri, Antonella Bucci e molti altri. Ogni anno l’evento viene dedicato ad una meritevole associazione benefica e questa edizione sarà a favore di A.I.S.O.S. (Associazione Italiana Studio Osteosarcoma).

La XX edizione si svolgerà Mercoledì 20 agosto alle 21:30 in piazza della Repubblica di Ortona (CH). A presentare l’evento, come da molti anni, la cantante e conduttrice Mediaset Jo Squillo, Madrina la show girl Barbara Chiappini, special guest, direttamente da The Voice Kids, Aurora Di Profio ed ospiti speciali come il regista Rai Antonio Centomani ( cura la regia anche di Missioni D’Estate, in onda venerdì su Rai 2 la puntata dedicata a San Benedetto Del Tronto)