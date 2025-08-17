PINETO – L’Ascoli supera il Pineto in trasferta e stacca il pass per il prossimo turno di Coppa Italia Serie C, dove affronterà proprio la Samb che sabato ha battuto la Vis Pesaro.

La gara si è decisa 4-5 ai calci di rigore, dopo il 2-2 al termine dei 90′, con i bianconeri due volte in vantaggio e altrettante volte ripresi dagli abruzzesi.

Decisivo l’estremo difensore ascolano Vitale che ha ipnotizzato dagli undici metri Lombardi e Bruzzaniti. Il 28 ottobre per i sedicesimi di finale sarà dunque derby tra Samb e Ascoli, in gara secca al Riviera delle Palme, in una settimana che si preannuncia caldissima dato che proprio nel weekend del 26 ottobre è in programma il derby di campionato al Del Duca, da definire l’orario.

Saranno tre dunque i derby in programma questa stagione (di cui due in tre giorni): due di campionato e uno di coppa.