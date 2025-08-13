SAN BENEDETTO – Questa mattina, il Circolo Tennis Maggioni di San Benedetto è stato teatro di un incontro davvero eccezionale.

Diego Bianchi, conosciuto anche con lo pseudonimo di “Zoro”, è un conduttore televisivo, giornalista, blogger, youtuber, autore, regista e noto al pubblico del grande schermo per la conduzione di “Propaganda Live”, ha calcato i campi del circolo per un’amichevole con l’amico e socio del CT Maggioni, Carlo Fazzini.

L’evento ha riservato una piacevole sorpresa: sui campi da tennis si è svolto anche un inaspettato quanto emozionante rincontro. Dopo ben quarant’anni, Diego Bianchi ha ritrovato Roberto Palpacelli, avversario dei tempi giovanili.

Roberto Palpacelli, nato a Pescara nel 1970, è stato un promettente tennista italiano degli anni ’80 e ’90, considerato da molti un genio e un grande talento inespresso. Ha raggiunto i vertici della categoria B e ha ottenuto il suo unico punto ATP in doppio nel 1999.

L’incontro tra il conduttore di Propaganda Live e “Il Palpa” ha rappresentato un momento che ha riportato alla mente ricordi e passione condivisa per il tennis.