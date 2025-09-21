CUPRA MARITTIMA – Il nostro territorio è stato protagonista su La7 venerdì scorso per la nuova puntata di Propaganda Live.

Per il suo reportage settimanale, Diego Bianchi in arte Zoro, ha visitato le Marche per documentare la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni regionali. Il servizio, andato in onda in prima serata, ha dato ampio spazio alla regione Marche, seguendo i comizi di Salvini, Vannacci, Giorgia Meloni ed Elly Schlein.

Il noto presentatore, che ha sempre mostrato un forte legame con il territorio marchigiano, si è poi concentrato su diversi comuni, tra cui Cupra Marittima, Offida e Castignano. Qui ha intervistato la famiglia del maestro di tennis Yasser Taha e, in riferimento alla loro storia palestinese e al delicato momento che stiamo attraversando, anche suo padre Ahmad Asadi. Un racconto molto interessante, tra un campo da tennis e un momento conviviale a cena, ricco di spunti di riflessione per un tema così delicato, testimoniato da chi ha conosciuto bene la realtà palestinese e si è poi stabilizzato qui nelle Marche dove ha una bellissima famiglia. Vi invitiamo a rivederla qualora ve la siate persa.

Qui il link per rivedere la puntata:

https://www.la7.it/propagandalive/rivedila7/propaganda-live-20-09-2025-611324?fbclid=IwY2xjawM9JiBleHRuA2FlbQIxMQABHqgLgY11K6-Lu3RUX0gVfLkSWoLxeu4rhIO2-1u3DOtu6GgRfBZMhdaWNBZK_aem_CFKxgxYTgBrIY3Njl15lfQ