SAN BENEDETTO – Roberto Palpacelli, personaggio molto apprezzato a San Benedetto del Tronto, si è raccontato così ai nostri microfoni:

Cosa si prova ad essere vice campione italiano e se ci racconti come è andato questo torneo.

“Dopo 13 anni mi sono rimesso in discussione questa settimana. Ho voluto provare perché due miei grandi amici mi hanno spronato a farlo, però è stata una bella settimana, ho riprovato le sensazioni che sentivo quando giocavo, o comunque provavo, a giocare a tennis a livello nazionale.”

Guardandoti indietro, se fossi rimasto in nazionale, sarebbe cambiato qualcosa?

“In realtà in nazionale non ci sono mai stato, mi hanno cacciato ancor prima di cominciare, però con la testa di oggi sicuramente si, avrei provato a fare il professionista. Non avrei fatto le cavolate che ho commesso in passato.”

Qual è stata la figura più importante nella tua carriera?

“A livello di allenatori pochi, ce n’è stato uno qui a San Benedetto che era Ferrante Rocchi, il primo. Poi quando sono andato fuori avevo diversi sponsor, ma non c’è stato uno in particolare che mi ha colpito. Diciamo che giravo sempre da solo, non avevo un allenatore al seguito. L’unico che poteva essere forte per me era Piatti, quello che stava in nazionale quando dovevo andare io. Ferrante comunque è stato il mio primo maestro, quello che mi ha lanciato un po’ di più.”

Guardando al periodo attuale del tennis italiano, questo si legge anche nel tuo libro, saresti potuto essere veramente il più forte di tutti?

“No perché non ci ho provato, quindi non ti so dire. Non abbiamo la contro prova. Forse un po’ esagerano, io senza mai essermi allenato, senza mai aver fatto grossi sacrifici sono arrivato ad essere un buon giocatore a livello nazionale. Quello che mi fa piacere è che quando ho giocato questa settimana, a distanza di anni e anni la gente ancora veniva da tutta Italia per chiedermi l’autografo e farmi firmare il libro. Sono cose belle, significa che nel tennis qualcosa hai lasciato.”

Un commento più in generale sul momento del tennis italiano ma anche tuo personale?

“Sono tornato a San Benedetto da un anno, prima stavo a Pescara, ma da quando sono tornato qua ho iniziato di nuovo a vivere, sia a livello lavorativo che a livello umano. In generale ora è il massimo, abbiamo avuto il numero 1 al mondo e il numero 10 al mondo Musetti. Un periodo così non c’è mai stato, questo anche a livello femminile.

Ci sono tanti racconti legati al tuo nome, c’è qualcosa che ancora non è stato mai detto?

“Hanno detto una cosa sbagliata, che io ho battuto 3 volte Becker, e non è vero assolutamente. Se viene detta la verità va bene, nel momento in cui dicono le bugie mi da fastidio. Molti dicevano che quando decidevo di vincere poi vincevo, però non è stato sempre così, perché dipendeva anche dagli avversari certe volte.”

Diciamo che il periodo attuale è caratterizzato dalla presenza dei social network, cosa che al tempo non c’era. Ora sappiamo tutto sugli atleti, mentre per quanto riguarda te, i racconti sono stati tramandati in modo diverso e questo ha influito in alcuni casi nella loro distorsione. Cosa ne pensi?

“È vero, me ne sono accorto questa settimana. Ai miei tempi alcune cose le hanno gonfiate, hanno fatto troppo polverone. Dicevano che stavo sempre di fuori e non è vero, ho avuto un passato burrascoso però quando giocavo lo facevo perché stavo bene. Se stavo male non riuscivo a giocare. Diciamo che il tennis mi ha salvato la vita.”

Il periodo in India?

“Avevo lo sponsor a Bologna, avevo 11 anni di contratto, dal 1990 al 2001. Loro mi avrebbero fatto diventare un giocatore professionista, mi sarei dovuto ad allenare con loro e mi assicurarono che mi avrebbero accompagnato nei tornei all’estero per farmi prendere punteggio internazionale e farmi scalare la classifica ATP. Invece mi mandarono in India da solo a vent’anni per fare esperienza. Non parlavo inglese e sarei dovuto stare più tempo fuori che dentro al campo. Non è una scusa, ma se avessi avuto un allenatore con cui andavo d’accordo al mio fianco sicuramente certe cose non le avrei fatte.”

Per concludere, una figura a cui ti paragoni nel mondo dello sport?

“Non ho mai fatto riferimento a nessuno, io sono così e basta. Mi piaceva come giovava Edberg ma molti mi paragonavano a Leconte, mancino ed estroso. Il giocatore che mi è piaciuto più di tutti nella storia è stato Federer, anche se quello che ha fatto Nadal per me è il top, è uno dei più grandi professionisti della storia insieme a Djokovic, considerando la vita da atleti che fanno. Non perché Federer non la facesse, forse lui faceva meno fatica rispetto ad altri a raggiungere certi risultati. A parità di condizione vedi la differenza di talento.”

Palpacelli conclude dicendo:” Voglio ringraziare due persone speciali che mi hanno supportato in questi mesi e che mi hanno spronato a fare questo campionato. Un ringraziamento speciale anche al Circolo Tennis Maggioni che da quando sono entrato qui l’anno scorso mi ha dato la possibilità di lavorare da esterno. Io gradirei lavorare con loro anche con l’agonistica e con i ragazzi, ma al momento non c’è spazio. Mi sarebbe piaciuto vincere lo Scudetto per dedicarlo proprio al Circolo, purtroppo un infortunio me lo ha impedito, senza di quello mi sarei giocato la finale molto meglio”.