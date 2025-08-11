SAN BENEDETTO – Tutto esaurito alla Palazzina Azzurra, domenica 10 agosto, per la serata conclusiva della IX edizione del “San Benedetto International Film Festival -Un fiume per due Mondi- Music from the Movies“, organizzato dall’associazione Serpente Aureo, con il sostegno degli sponsor Phiros, Tecno Steel e Giudici&Polidori e con il patrocinio dell‘amministrazione comunale, di cui era presente l’assessore alla cultura Lia Sebastiani.

Ad aprire questo terzo e ultimo appuntamento alla Palazzina Azzurra, condotto dall’ attrice e cantante Carla Cagnetti, l’intervento della referente artistica del Festival, l’autrice, sceneggiatrice e docente Olga Merli, che ha salutato e ringraziato il pubblico per la partecipazione, sottolineando che “anche questa nona edizione è stata contraddistinta da evoluzioni frutto di una sperimentazione, che ha coinvolto una poliedricità di connessioni umane, diverse visioni prospettiche che si sono intersecate, dimostrando che l’arte è principalmente interconnessione e non frammentazione”. Ha, inoltre, ricordato il tema principale di questa edizione: music from the movies, ovvero la musica nel cinema, che “riassume l’impattante potenza di riuscire a raccontare storie che le immagini non rivelano e di sostituire parole, visione e silenzi”.

Ospite d’onore della serata è stato il Maestro Claudio Simonetti, musicista, compositore e direttore d’orchestra, che ha incantato e conquistato il numerosissimo pubblico che ha riempito la Palazzina con un concerto di grande impatto emotivo, che ha risvegliato in molti emozioni e ricordi sulla scia di colonne sonore di film che hanno fatto la storia del cinema di Dario Argento e, in generale, della cinematografia di genere. Dalla colonna sonora di Suspiria, il film di Dario Argento più famoso nel mondo, a quella di Opera, Phenomena, Non ho sonno, passando per un omaggio al padre Enrico con “Gamma“, per concludere con il celebre Profondo Rosso, che quest’anno festeggia i cinquant’anni di vita, il Maestro Simonetti ha condotto i presenti in un viaggio musicale potente e affascinante, in cui ognuno ha potuto ritrovare una parte di sé e, al tempo stesso, tornare indietro nel tempo, sospeso tra realtà e immaginazione, sogno e incubo, immaginario collettivo e visioni personali attraverso un caleidoscopio di sensazioni diverse e contrastanti. Un percorso emozionale intenso e variegato che, come un’eco mai spenta, ha continuato a risuonare nelle orecchie e nei cuori di tutti, come solo la musica di qualità riesce a fare, soprattutto quando si coniuga con il grande talento artistico. Al Maestro Claudio Simonetti è stato assegnato il Premio alla carriera.

L’ultima parte della serata ha dato spazio alle premiazioni dei cortometraggi in concorso. Sono stati premiati i seguenti cortometraggi: Premio cine-inchiesta a “Stato di grazia” di Luca Telese, Premio miglior musical a “Matti Like” di Federico Cavallini, Premio Decima Musa a “Eresia” di Simona Rurale, Premio miglior Commedia a “Sharing is caring” di Vincenzo Mauro, autore del programma “Le iene”, Premio Sybila a “La ragazza d’argento” di Margherita Giusti Hazon e Alex Scarpa, Premio Miglior Film drammatico a “Marcello” di Maurizio Lombardi, Premio cine-inchiesta a “2020-2022” di Alessia Ambrosini, Premio Miglior thriller a “La villa” di Alvaro Raul Diamanti, Premio Black comedy a “Il salto di qualità” di Lorenzo Freglio, Premio alla Memoria a “Marcello” di Maurizio Lombardi, Premio Miglior attore a Vincenzo Nemolato per “Sharing is caring“, Premio Miglior sceneggiatura ad Alessia Ambrosini per “2020-2022“, Premio Miglior fotografia a “Rouge Chasseuse de Betes” di Benjamin Montblanc, Premio Miglior cortometraggio a “La femmina” di Simona De Simone.

Questa IX edizione del San Benedetto International Film Festival non si è definitivamente chiusa con queste tre serate alla Palazzina Azzurra perché proseguirà con altri appuntamenti a settembre, ottobre e novembre. Quello del 12 settembre sarà a Martinsicuro con la proiezione del docu-film “Le cicogne di Chernobyl” di Karim Galici, mentre quello di ottobre, in data e location da definire, sarà con la proiezione del cortometraggio Pacman. A novembre, invece, è in programma una mostra di fumetti sul tema della violenza di genere in collaborazione con l’autrice, attrice e regista Emanuela Del Zompo.

La galleria fotografica della serata:

il numeroso pubblico alla Palazzina ph Mauro Vannini