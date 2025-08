GROTTAMMARE – La Riviera piange un grande artista.

Si è spento all’età di 79 anni Angelo Maria Ricci, fumettista, illustratore e storico collaboratore della celebre serie Diabolik. Artista di talento e figura di spicco nel panorama del fumetto italiano, Ricci aveva ricevuto nel 2006 il riconoscimento di “Grottammarese dell’anno” per il suo contributo alla cultura e all’immagine della città.

Disegnatore raffinato, appassionato e instancabile, Ricci ha attraversato decenni di editoria illustrata lasciando un segno riconoscibile nel mondo del noir e del fumetto popolare. La sua attività lo ha portato a collaborare con importanti testate e case editrici, mantenendo sempre un forte legame con il territorio.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi, appassionati e concittadini, che lo ricordano non solo per il suo stile inconfondibile, ma anche per la gentilezza e l’umiltà con cui ha sempre vissuto il suo lavoro.