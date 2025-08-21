GROTTAMMARE – Due iniziative all’insegna della solidarietà, della cultura e dell’impegno civico sono state annunciate dall’Associazione Altro Orizzonte, realtà attiva nel territorio e promotrice di una visione partecipata e sostenibile della comunità.

È uscito il primo numero del nuovo foglio culturale curato dall’associazione, disponibile gratuitamente presso le attività commerciali della città. Il periodico nasce con l’obiettivo di raccontare e promuovere progetti, eventi e idee che riflettano i valori dell’inclusione, della partecipazione e della sostenibilità.

È stata inoltre presentata un’iniziativa artistico-solidale a sostegno della Fondazione Ospedale Salesi di Ancona, da anni impegnata nella cura e nell’assistenza dei bambini ricoverati, “Il mio supereroe a Grottammare”.

Il progetto nasce in collaborazione con l’artista Francesco Colella e coinvolge artisti locali e giovani partecipanti in un percorso creativo ed empatico.

Durante l’evento sarà anche ricordato il grande disegnatore Angelo Maria Ricci, con un momento speciale dedicato alla sua memoria.

Lunedì 25 e martedì 26 agosto, il Lungomare di Grottammare ospiterà una mostra all’aperto delle opere realizzate da bambini e artisti locali, presso il Circolo Tennis.

Martedì 26 agosto alle ore 21.15, si svolgerà un’asta di beneficenza con i lavori realizzati. L’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Salesi.

Le iscrizioni resteranno aperte fino a esaurimento posti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Laura al numero 391 3410454.

A presentare le novità sono stati i soci fondatori dell’Associazione Altro Orizzonte: Simone Incicco (Presidente), Antonello Maraldo (Vicepresidente), Laura Rosati (Segretario), Emanuele Rivosecchi (Tesoriere), insieme ai soci Roberto Pazzi, Tonino Pignotti, Samuele Castelletti ed Emanuele Santori. Un gruppo unito dalla volontà di costruire un futuro più solidale e inclusivo per Grottammare.

Con queste iniziative, Altro Orizzonte conferma il proprio impegno nella costruzione di una comunità più giusta, accogliente e umana, invitando tutti i cittadini a partecipare con entusiasmo e spirito di solidarietà.