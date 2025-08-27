GROTTAMMARE – L’asta di beneficenza, organizzata a favore della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona, ha visto come protagoniste le opere realizzate dai bambini ed è stata promossa dall’Associazione Altro Orizzonte in collaborazione con la Fondazione Ospedale Salesi ETS.

La serata è stata condotta da Antonello Maraldo, Vice Presidente dell’Associazione Altro Orizzonte, Rosina Bruni, Vice Presidente dell’Associazione Lido degli Aranci e Manuela Luciani dell’Associazione Rattattù.

Momento di commozione per il ricordo del grande disegnatore Angelo Maria Ricci, a cui è stato dedicato uno spazio speciale, un omaggio che ha toccato profondamente il pubblico presente.

Nonostante il tempo limitato, sono stati battuti all’asta i quadri dei piccoli artisti, che hanno ottenuto una cifra straordinaria di oltre 1.000€. Una vera e propria catena di solidarietà che ha coinvolto i Grottammaresi, tra cui il sindaco e i turisti che hanno acquistato le opere, sostenendo così il progetto con cuore e passione.

La serata si è chiusa con un’esibizione che ha regalato sorrisi e risate a tutti i presenti, grazie al comico Gianluca Agostinelli e al talentuoso Christian Rosati. I bambini, protagonisti assoluti della serata, hanno così potuto vivere un momento di leggerezza e spensieratezza.